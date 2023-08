Voor als je van ‘Ga als een rivier’ houdt: 3 boekentips

Flink balen is het als je een favoriet boek uit hebt. Soms mis je het verhaal al bij het lezen van de laatste bladzijde. Gelukkig zijn er zat soortgelijke titels te vinden. Deze keer: 3 boekentips voor als je van Ga als een rivier houdt.

Ga als een rivier verscheen in april 2023 en werd in één adem genoemd met Daar waar de rivierkreeften zingen. Niet alleen de titels lijken op elkaar, maar dezelfde thema’s komen er in voor: vrouwelijke veerkracht, overleven en de natuur. Genoten van beiden? Dan kun je waarschijnlijk ook deze drie boeken waarderen.

Aan het einde van de wereld – Kristin Hannah

Dit verhaal speelt zich af in Amerika, waarin een gezin besluit om een zelfvoorzienend bestaan te leiden in Alaska. De dertienjarige Leni hoopt dat de verhuizing eindelijk rust brengt en in het begin is dat ook zo, maar als de winter aanbreekt komen de familie voor moeilijkheden te staan.

Aan het einde van de wereld, Kristin Hannah, vertaling Marjolein Algera (Boekerij)

Stilleven – Sarah Winman

Waan je in de heuvels van Italië met het boek van auteur Sarah Winman. Een Britse soldaat en een kunsthistoricus ontmoeten elkaar aan het eind van de oorlog in de verwoeste wijnkelder van een Toscaanse villa. In elkaar herkennen ze een verwante ziel en de ontmoeting verandert het verdere verloop van hun levens. Als lezer word je meegenomen naar de smog in Londen en de pleinen van Florence. Schoonheid staat in dit boek centraal: van de mens, de natuur en van kunst.

Stilleven, Sarah Winman, vertaling Miebeth van der Horn (Uitgeverij Orlando)

Beasts of Extraordinary Circumstance – Ruth Emmie Lang

Helaas (nog) niet vertaald naar Nederlands, maar absoluut de moeite waard als je graag Engels leest. De jongen Weylyn woont in de afgelegen natuur samen met zijn gehoornde varken Merlin. Als hij een jong meisje red van een roedel wolven, verandert hun leven voorgoed.

Beasts of Extraordinary Circumstance, Ruth Emmie Lang, St. Martin’s Press

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Femme ter Haar