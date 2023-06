Flow 5 ligt in de winkel!

Het nieuwe nummer van Flow ligt in de (online) winkels. Deze keer inclusief vijf kaartjes met vijf vouwenveloppen, samen in een (herbruikbare) envelop.

Verlang jij soms ook naar een leven vol rust, verstilling en kalmte? Een leven met een ritme dat lijkt op een slome treinreis?

Creative director Irene vertelt: “Zijn we drukker dan ooit, zoals de Volkskrant onlangs kopte, en voelt vertragen daarom als het nieuwe goud? Is de wereld te overweldigend geworden met alle prikkels en veranderingen? Zijn we constant bezig met doen en beleven om fomo geen kans te geven? Zijn onze hersenen verslaafd geraakt aan steeds weer een nieuw shotje dopamine? Ik dacht erover na toen ik het afgelopen weekend bij mijn moeder was. Omdat ze alzheimer heeft, lukt een gesprek niet zo vaak meer. En eigenlijk lukt er sowieso niks meer. Haar brein brengt haar in een traag tempo naar een plek waar ze alleen maar is. Waar ze verstild en zonder besef van tijd enkel nog zit te zijn. Zoals altijd ging ik meteen aan de slag. Opruimen, administratie doen, dingen uitzoeken, hup, hup. (…) Tot ik mezelf dwong me aan mijn moeders tempo over te geven. (…) En terwijl de minuten voorbijkropen, voelde ik mijn onrust wegebben. En ik dacht: misschien leert mijn moeder me juist nu wel de belangrijkste les van mijn leven. Dat het allemaal wat trager mag.”

In Flow 5 vind je onder andere:

Het leven van Meryl Streep.

Als de kater van huis is: hoe fijn een leven zonder alcohol kan zijn.

Ode aan de trein.

DIY: zo maak je van plastic flacons beschilderde vazen.

Lessen uit de tuin.

Cadeau bij dit nummer: vijf kaartjes met vouwenveloppen.

Fotografie Marjolijn Polman Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 1 juni 2023