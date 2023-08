Hobby’s zonder scherm: 4x moderne punch needling pakketten voor de zomer 2023

Punch watte? Punch needling of tuften is een borduurtechniek waarvoor je een holle naald gebruikt om je draad door de stof te drukken. 4 moderne pakketten voor de zomer 2023.

De naam klinkt moeilijker dan het daadwerkelijk is. Je haalt de draad door een holle naald en prikt hiermee door de stof van bijvoorbeeld je borduurring. Als je de naald terughaalt, blijft een stukje van de draad zitten. Je hoeft geen moeilijke technieken te leren en dat is wat punch needling zo leuk maakt: de eenvoud ervan.

4 punch needling pakketten

Bloemen op canvas

Met dit beginnerspakket van CraftsyKits maak je met behulp van de instructies en al het materiaal een stoffen kunstwerk dat je kunt inlijsten, voor aan de muur kunt of als cadeau kunt geven. Je kunt kiezen uit twee verschillende kleuren en de kit komt mét houten lijst en mini-schildersezel.

Kleurrijke kunst

Nog zo’n fijne en volledige kit voor beginners, dit keer van ShinyLifeStudio01. Je kunt kiezen uit vier verschillende patronen, allemaal planten of bloemen en in allerlei vrolijke kleuren. Extra handig: de video met instructies.

Onderzetters met vitamine C

Lekker fruitig, dit punch needling pakket van RISETailorStudio om onderzetters te maken. Je kiest per pakket één ontwerp uit. Wil je er meerdere? Dan kun je die dus zelf samenstellen.

Fleurig schilderij

Nog meer bloemen in dit beginnerspakket van CraftsyKits. Ook dit pakket komt met alle benodigde materialen en je kunt kiezen voor de witte of zwarte uitvoering. Leuk om in te lijsten en op te hangen als het af is.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie CraftsyKits, ShinyLifeStudio01 & RISETailorStudio

Gepubliceerd op 13 augustus 2023