Cadeaus origineel inpakken: 12 tips voor gift wrappen

Je kunt zo veel meer met een cadeautje dan alleen een mooi papiertje eromheen vouwen. Je cadeaus origineel inpakken doe je zo volgens Lisa Manuels.

Tekst en fotografie Lisa Manuels

Gepubliceerd op 25 november 2022 Laatst bewerkt op 12 november 2024

Er zijn eindeloos veel materialen die je kunt gebruiken. De beste tip is eigenlijk: denk buiten die box. Kijk wat je nog hebt liggen in huis. Hergebruik oude verpakkingen of papier en versier je pakketjes met takjes of andere gevonden voorwerpen. Of kijk eens op rommelmarkten.

Struinen naar moois

Op de rommelmarkt en in de kringloopwinkel vind je zo veel moois om cadeaus mee in te pakken. Maar je moet wel even weten waar je naar moet zoeken. Dit kun je allemaal gebruiken:

Oud kant en lint

Mooie stofjes

Knopen

Wol en garen

Poppetjes, zoals die aan vintage sleutelhangers

Kleine beeldjes

Spelletjesonderdelen, zoals dominostenen, Scrabble-letters of kaartjes van Pim Pam Pet

Alles van papier: Monopoly-geld, oude plaatjes op luciferdoosjes, postzegels, vintage foto’s, kaarten, oud inpakpapier, enveloppen, zakjes…

Kartonnen of houten doosjes

Vintage blikken

Glazen potjes of flesjes

Rollen vintage behang

Ponsen

Stickers

Stempels

Oude sleutels

Boeken, zoals sprookjesboeken met mooie illustraties, atlassen of boeken met tekeningen en foto’s van vogels, bomen of bloemen.

Cadeaupapier origineel versieren

Er zijn allerlei mooie papiertjes verkrijgbaar met aparte prints, maar het is ook heel leuk om je eigen papier origineel en persoonlijk te versieren. Hier een aantal manieren.

Masking tape. Plak iemands naam, voorletter of leeftijd op een pakje. Of maak een kruisvorm over het pakketje heen, alsof het een lint is. Je kunt ook allerlei andere vormen plakken zoals een huis, hart of geometrische vorm. Als je het tape in allemaal kleine driehoekjes knipt, heb je een vlaggetjeslijn.

Plak iemands naam, voorletter of leeftijd op een pakje. Of maak een kruisvorm over het pakketje heen, alsof het een lint is. Je kunt ook allerlei andere vormen plakken zoals een huis, hart of geometrische vorm. Als je het tape in allemaal kleine driehoekjes knipt, heb je een vlaggetjeslijn. Stempels. Met stempels erop wordt saai bruin of wit papier ­ineens uniek. Het leukst is natuurlijk om ze zelf te ­maken. Vroeger gebruikten we er een aardappel voor, maar die blijft niet lang goed. Rubber en foam werken ­beter. Een potlood met gummetje aan de bovenkant kun je gebruiken om stippen mee te stempelen, of snijd er een driehoekje uit met een mesje. Je kunt ook wat simpele vormen uit een stukje foam knippen zoals driehoeken, huisjes, strikken, hartjes of cirkels. Plak ze met dubbelzijdig tape op een houten blokje dat ongeveer even groot is (uit de blokkendoos of van de rommelmarkt). Stempelen kan gewoon met stempelinkt, maar ook met verf.

Met stempels erop wordt saai bruin of wit papier ­ineens uniek. Het leukst is natuurlijk om ze zelf te ­maken. Vroeger gebruikten we er een aardappel voor, maar die blijft niet lang goed. Rubber en foam werken ­beter. Een potlood met gummetje aan de bovenkant kun je gebruiken om stippen mee te stempelen, of snijd er een driehoekje uit met een mesje. Je kunt ook wat simpele vormen uit een stukje foam knippen zoals driehoeken, huisjes, strikken, hartjes of cirkels. Plak ze met dubbelzijdig tape op een houten blokje dat ongeveer even groot is (uit de blokkendoos of van de rommelmarkt). Stempelen kan gewoon met stempelinkt, maar ook met verf. Stickers. Creëer met simpele ronde stickers of 3D-stickers een leuk patroontje.

Creëer met simpele ronde stickers of 3D-stickers een leuk patroontje. Tekenen. Teken met zwarte fineliner een leuk (geometrisch) patroon. Je hoeft er echt geen geweldige tekenaar voor te zijn, een paar stipjes of lijntjes zijn al genoeg. Of schrijf het papier vol met woorden of letters.

Teken met zwarte fineliner een leuk (geometrisch) patroon. Je hoeft er echt geen geweldige tekenaar voor te zijn, een paar stipjes of lijntjes zijn al genoeg. Of schrijf het papier vol met woorden of letters. Kopietjes. Maak uniek cadeaupapier met kopietjes van je eigen tekening of collage. Leg bijvoorbeeld gedroogde bloemen en blaadjes op een kopieerapparaat. Of postzegels, uitgeknipte plaatjes, knopen, wol, puzzelstukjes… Zorg wel dat het kopieerapparaat nog dicht kan.

Uit oude boeken

Papier uit een oud boek of tijdschrift kun je ook als cadeaupapier gebruiken.

Op de rommelmarkt (of op zolder) vind je vaak de mooiste boeken. Zonde om erin te scheuren? Aan de ene kant waar. Aan de andere kant worden stapels van deze boeken nooit meer gelezen. Dan kun je er maar beter iets moois van maken, toch?

Vooral oude landkaarten of illustraties van planten en dieren zijn leuk om te gebruiken. Of oude sprookjes- en stripboeken, voor kindercadeautjes.

Ook boeken met alleen tekst zijn bruikbaar. Gebruik bijvoorbeeld gekleurd tape, lint of gift tags om je verpakking af te maken. Lees wel altijd eerst de tekst even, want ze zijn niet allemaal geschikt voor op een cadeautje.

Kijk niet alleen naar het thema of de plaatjes op het papier, maar ook naar de kleuren. Papiertjes met verschillende patronen, structuren en kleuren bij elkaar geven een leuk effect.

Zonder papier

Keer wat anders? Deze materialen of voorwerpen kun je bijvoorbeeld ook gebruiken als verpakking.

Glazen potje

Leuk om kleine cadeautjes in te verpakken. Wil je dat de ontvanger nog niet kan zien wat erin zit, knip dan een rechthoek uit papier die iets korter is dan de omtrek van het potje zelf en steek het erin. Of maak een mooi label dat je aan de buitenkant van de pot plakt. Knoop met touw een stukje stof om het deksel en hang er een gift tag aan.

Allemaal heel kleine cadeautjes? Pak ze apart in en stop ze in het potje (zonder de strook papier), dat je voor de rest vult met confetti. Zo heb je een soort minigrabbelton.

Voor oprolbare cadeautjes of een lieve brief kun je natuurlijk ook een fles gebruiken en er flessenpost van maken.

Envelop

Platte cadeautjes (geld of bonnen bijvoorbeeld) gaan vaak in een envelop. Het is natuurlijk een stuk leuker als die zelfgemaakt is. Begin met de mal: haal voorzichtig een gewone envelop uit elkaar, trek de vorm over op een stuk dik karton en knip die uit. Maak nu je eigen envelop, bijvoorbeeld met papier uit tijdschriften of boeken.

Enveloppenboekje

De enveloppenwaaier die je in les 4 hebt gemaakt. Stop alle vakjes vol met mooie papieren cadeautjes of briefjes, kleine (platte) cadeautjes, foto’s en/of mooie herinneringen aan bijvoorbeeld een vakantie die je samen hebt gehad. Gebruik hiervoor gewone enveloppen of papieren zakjes. Versier de buitenkant met masking tape, stempels of stickers.

Houten doosje of vintage blik

Stop je cadeautje in een houten doosje (bijvoorbeeld een oud sigarenkistje) of een mooi blik van de rommelmarkt. Versier het met papier of masking tape. Je kunt er ook allemaal oude postzegels of plaatjes op plakken. Lintje eromheen en klaar ben je.

Stof

Zoek een mooi stofje dat iemand daarna ook weer kan gebruiken voor een creatief project. Of gebruik een vintage sjaaltje. Dan is je verpakking meteen ook een cadeau op zich.

Online training Paper Love

Online training Paper Love

Wil je nog meer originele manieren ontdekken om cadeaus te in pakken? In online training Paper Love vieren we onze liefde voor papier. Flow-crafters Erika Harberts (Mikodesign) en Lisa Manuels (Elle Aime) bedachten samen acht projecten om met het papier uit het Flow Book for Paper Lovers aan de slag te gaan, zoals een minischrift en inpakzakjes.

