Postcrossing: wat is het precies en hoe begin je?

Een kaartje sturen naar een vreemde en er ook weer een of meerdere terugkrijgen: postcrossing is niet alleen leuk om te doen, het verbindt ook mensen. Wat is het precies en hoe begin je?

Online redactiestagiaire Sara is opgegroeid met Hyves, MSN en e-mails. Een kaart van oma kreeg ze standaard voor elke mijlpaal in haar leven, maar er zelf eentje versturen deed ze eigenlijk nooit. Ze zoekt uit wat postcrossing precies is. Sara: “Een fenomeen waar mijn Flow-collega’s enthousiast over worden, maar waarvan ik geen idee had wat het inhield. Ik vroeg aan bekenden en onbekenden: wat is er zo fijn aan postcrossing?”

Journalist Caroline Buijs verwoordt het mooi in een oud nummer van Flow: ‘Postcrossing werd in 2005 bedacht door de in Berlijn woonachtige Portugees Paulo Magalhães, met een herkenbaar uitgangspunt: hij vond dat-ie te weinig leuke post kreeg. Doel van zijn project: mensen van over de hele wereld met elkaar verbinden, via post onafhankelijk van waar je woont en wie je bent.’

Ervaringen met postcrossing

Ik vroeg vier postcrossers wat ze het fijnst vinden aan het internationale briefkaart-uitwisselingsproject.

Yess Stokkel doet al jaren aan postcrossing en heeft al meer dan tweehonderd kaarten verstuurd:

“Wat ik zo bijzonder vind aan postcrossing is dat ik regelmatig van die kleine, unieke verrassingen in mijn brievenbus vind. Ik ontvang allerlei mooie verhalen; soms staan er leuke weetjes en feitjes in of zijn ze grappig dan wel verdrietig. Alle brieven zijn kleine persoonlijke stukjes uit het leven van een ander. Ook vind ik het geweldig om mooie kaarten uit te zoeken om daar een ander blij mee te maken. Ik heb inmiddels een paar fijne mensen leren kennen door postcrossing.”

Annemiek Huijts vindt het versturen en krijgen van post altijd een feest:

“Het is voor mij een geweldige manier om een kijkje te krijgen in het leven van mensen over de hele wereld. Of ze nu schrijven over hun familie, de dingen die ze meemaken of mooie plekjes in de omgeving: ik vind het allemaal heerlijk om te lezen. Net zoals dat ik het heerlijk vind om zelf kaarten te schrijven.”

Barbara Kooijman is in 2012 begonnen met postcrossing door een artikel in Flow:

“Postcrossing geeft mij een gevoel van verbondenheid. Vanaf het moment dat ik een profiel lees en mijn best doe om het leukste kaartje te vinden om te versturen, tot het moment dat ik een kaartje in de bus krijg en zie dat iemand helemaal zijn best heeft gedaan voor mij. Ook voel ik dat we allemaal eenzelfde passie delen: namelijk de liefde voor post. Heerlijk om te lezen hoe iemand zijn dag beschrijft en ik een glimp kan opvangen van het leven op een heel andere plek.”

Marlies Vermeer heeft dankzij postcrossing fijne mensen ontmoet:

“Ik ben twee jaar geleden begonnen omdat ik toen medisch afgekeurd werd om te werken. Ik viel toen in een soort gat. Op het internet kwam ik een artikel tegen over postcrossing en ik werd gelijk enthousiast. Ik melde me aan en ben meteen kaartjes gaan versturen. Het leuke aan postcrossing is dat je iemand die je niet kent een kaartje mag sturen met daarop alles wat je kwijt wilt. In mijn geval is dat vaak een stukje geschiedenis over Nederland of over mijzelf. Het voelt voor mij ook ontzettend fijn om iemand blij te maken met een mooie kaart in de brievenbus.”

Zo doe je mee volgens Caroline Buijs

“Een postcrosser worden is zo gebeurd. Ga naar de website Postcrossing.com en maak een persoonlijk profiel aan. Naast naam en adres kun je ook iets over jezelf vertellen — zo veel als je zelf nodig vindt. Hier kun je ook laten weten wat je interesses zijn en wat voor soort kaarten je leuk vindt om te ontvangen (vintage ansichtkaarten, historische gebouwen, bloemen, straattaferelen — om maar wat te noemen).

Je begint met het versturen van maximaal vijf kaarten. Naar wie je een kaart gaat sturen, is volkomen toevallig: de computer zoekt iemand voor je uit en je krijgt een mail met naam, adres en interesses van de persoon, én een registratienummer. Dat laatste is heel belangrijk: schrijf het nummer op de kaart die je gaat versturen. Als je kaart is aangekomen, vult de ontvanger dit nummer in op de website van postcrossing en daarna ben jij aan de beurt om post te krijgen.”

Tekst Sara Assarrar Fotografie Getty Images

Gepubliceerd op 28 mei 2022 Laatst bewerkt op 4 september 2023