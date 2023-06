Irene tipt: dé zomerserie voor Griekenland-lovers

Elke zondag tippen we een film of serie om in weg te duiken. Geen spoilers, wel voorpret. Deze keer: creative director Irene Smit keek naar Maestro in blue: dé ultieme zomerserie.

Tip: Maestro in blue

Te zien op: Netflix

Hé, dit is vast dé feelgoodzomerserie, dacht ik toen ik aan Maestro in blue begon. De omschrijving (een musicus gaat naar een prachtig eiland om een festival te leiden, hij begint er een onverwachte romance en raakt in de problemen van anderen verwikkeld) klonk als de zoveelste leeghoofdige zomerserie en daar had ik wel zin in. Maar deze serie heeft me verrast. Wat begon als clichéverhaal – twee verliefde mensen en ingewikkelde toestanden tegen een zonnig decor – ontpopte zich tot een prachtig verhaal met meerdere lagen.

Hier gaat ie over

Ja, de serie gaat dus over een musicus die naar een Grieks eiland gaat (Paxos, o, wat is het daar mooi!) en ja, hij wordt verliefd. Maar er komen heel wat diepere thema’s voorbij. Mogen kiezen voor wie je wilt, seksuele voorkeuren, eiland tegenover grote stad, huiselijk geweld, de kracht van vrouwen… Het zit er allemaal in.

Dit vond ik ervan

Misschien heeft mijn liefde voor Griekenland en Griekse muziek ermee te maken, maar ik vond de serie echt prachtig. De beelden, de actuele thema’s, de summer vibes, de hoofdrolspelers, de Griekse taal, alles was een feest. Ik verheug me al op deel twee (waarvoor afgelopen april de opnamen zijn geweest). Het is overigens de eerste Griekse serie op Netflix, en aan het succes ervan te zien zal het waarschijnlijk niet de laatste zijn.

Dit raakte me

De vrouw die met huiselijk geweld te maken krijgt, wat een prachtige rol. Langzamerhand snap je waarom het zo lang door kan gaan, waarom ze niet weggaat, waarom ze geen actie onderneemt.

Tips

Krijg je net als ik zin om naar Griekenland te gaan na het zien van de serie? Hier lees je meer over waar hij is opgenomen. Of luister naar een van de prachtige liedjes, zoals deze van een van mijn favoriete Griekse zangeressen: Haris Alexiou.

Meer lezen

Tekst Irene Smit Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 18 juni 2023