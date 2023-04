Kom je even uitrusten? De Flow-website is vernieuwd

Flowmagazine.nl is vernieuwd: nieuw beeld, meer rust, minder prikkels. Flow’s creative director Irene is er blij mee.

Het was al een lange tijd onze grote wens: dat Flowmagazine.nl dé online plek is waar je tot rust komt en vertraagt. Zoek je een online plekje waar je op de hoogte blijft van dingen die wél goed gaan in de wereld, waar je slowlife-tips leest, waar je leert hoe je beter voor je mentale gezondheid kunt zorgen? Neem dan elke dag een kijkje op onze site.

In de volgende vier categorieën kun je vanaf nu verhalen vinden:

Goed nieuws: wat gaat er goed in de wereld? Mental health: zo zorg je voor je mentale gezondheid. Levenslessen: laat je inspireren door de verhalen van anderen. Slow life: bijzondere adresjes, boeken, series, offline hobby’s en meer tips voor een langzamer leven.

Mijn favoriete ‘ding’ op de nieuwe site zijn de door illustrator Femme ter Haar gehandletterde zinnetjes op de homepage:

Hoe gaat het met je vandaag?

Kom je even uitrusten?

en

Je doet het goed.

Stiekem kijk ik soms even naar die zinnetjes. Gewoon omdat ze zo lief klinken.

Ik ben benieuwd wat jullie van de nieuwe site vinden. Laat je het me weten? Je kunt me mailen op: irene.smit@dpgmedia.nl.

Tekst Irene Smit Illustratie Femme ter Haar