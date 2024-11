Meer groen rond je huis? Petra maakte haar eigen borderplan

Senior vormgever Petra Kroon maakt niet alleen voor Flow, maar ook thuis graag mooie dingen. Dit jaar wil ze het stuk grond om haar huis eens goed onder handen nemen. Hoe pak je dat aan? Deze keer: zelf een borderplan maken.

Tekst en fotografie Petra Kroon

Gepubliceerd op 2 november 2024

Daar was dan eindelijk het moment. Na maanden van oude tegels afvoeren, grondwerk, leidingwerk, tegelen en bouwen ging ik eindelijk planten uitzoeken voor mijn grootste wensproject: het herinrichten van mijn terras. De oude tegels zouden nu echt plaatsmaken voor een groen paradijsje.

Minder tegels, meer groen

We hadden al een overkapping gebouwd, met groen dak. Er was een klein betegeld plaatsje voor onze eettafel en er waren stapstenen neergelegd. Nu kwam dus het planten. Alleen is het bepalen van de juiste exemplaren best een klusje en zo veel tijd heb ik in het algemeen niet over.

Mijn lief en ik huurden in de vakantie tien dagen een fijn huis in Zuid-Limburg. Daar stortte ik me dagenlang op mijn plantenplan. Met behulp van internet en een stapel tuintijdschriften maakte ik lijstjes met mijn favoriete planten. Ik lette op kleur, afwisseling in blad, hoogte, standplaats (zon, schaduw of iets daartussenin) of het in de winter groen zou blijven. Ik koos grassen die lang mooi blijven in de winter en zo voor een mooi wintersilhouet zorgen. En bollen die in het vroege voorjaar al wat kleur aan de tuin geven.

Niks kunnen inplannen

Als vormgever ben ik gewend om met InDesign te werken, een vormgeefprogramma. Daarin tekende ik alle plantjes en borders. Hoe bepaalde ik nou hoeveel ruimte elke plant inneemt? Nou ja, dat ontdekte ik later wel, als alles ging bloeien en groeien. Aan het eind van mijn vakantie was ik nog een paar dagen vrij en ging ik als een dolle alle planten zoeken die ik had gekozen. Dat viel nog niet mee. Daarna kwam het moment suprême: pakten mijn plannen allemaal goed uit?

Het tijdstip was perfect. September, de juiste maand om nieuwe planten in je tuin te zetten. Want het is niet meer bloedheet, de grond is nog wel lekker warm en er valt genoeg regen. Door die combi kunnen de planten alvast ‘aanslaan’. Daarna gaan ze in winterslaap onder de grond, om volgend jaar weer op te komen. Ik ben zo benieuwd naar het resultaat! Ik kan niet wachten.

Meer lezen