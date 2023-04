Op avontuur: ga mee op vollemaanwandeling met de boswachter

Wandelen door een donker bos of stil weiland terwijl de boswachter je meer vertelt over de natuur bij maanlicht. In Nederland kun je op verschillende locaties een vollemaanwandeling maken.

Zo kun je op 5 mei 2023 bijvoorbeeld wandelen over de Hondsrug bij Drenthe en Groningen, in het Drents-Friese Wold, door de Emmerdennen en Sleenerzand (ook allebei in Drenthe) en de Lieskampen in Gelderland. Op 6 mei en op data verder in de toekomst zijn er ook in andere provincies vollemaanwandelingen.

In een stil bos hoor je nieuwe geluiden

De starttijd van zo’n tocht verschilt per locatie, maar je begint rond half negen ’s avonds en wandelt zo’n anderhalf tot twee uur in het donker. Volgens de boswachter zijn die nachtelijke uren extra bijzonder, omdat je zintuigen dan op scherp staan. In een stil bos hoor je ook nieuwe geluiden om je heen en met een beetje geluk kom je zelfs een nachtdier tegen, zoals een vleermuis, bosuil of nachtzwaluw.

Zin gekregen in zo’n wandeling? Je vindt alle locaties terug op de website van Staatsbosbeheer.

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 21 april 2023