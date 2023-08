Voor als je van ‘Het zoutpad’ houdt: 3 boekentips

Flink balen is het als je een favoriet boek uit hebt. Soms mis je het verhaal al bij het lezen van de laatste bladzijde. Gelukkig zijn er zat soortgelijke titels te vinden. Deze keer: 3 boekentips voor als je van Het zoutpad houdt.

Het zoutpad is over de hele wereld geliefd en dat begrijpen wij wel. Het is toch een beetje een hart onder de riem: zelfs als het niet goedkomt, komt het goed. En: de mens is veerkrachtig. Die lessen in combinatie met een wandeltocht door de natuur van Engeland maakt het een verhaal dat je bij blijft. Meer van dat? Probeer deze boeken eens.

Ik ben een eiland – Tamsin Calidas

In dit boek gooit auteur Tamsin Calidas het roer om: ze verruilt haar comfortabele leven in Londen voor een afgezonderd bestaan op een klein en ruig Schots eiland. Samen met haar man hoopt ze hier een nieuw en landelijk bestaan op de bouwen, maar al snel blijkt het allesbehalve idyllisch. Hun huwelijk loopt op de klippen en Tamsin staat er plotseling alleen voor. Dat is pas het begin van de storm die door haar leven zal razen.

Wild – Cheryl Strayed

Een klassieker en niet voor niets verfilmd met niemand minder dan actrice Reese Witherspoon. Als Cheryl zich op het dieptepunt van haar leven bevindt, maakt ze een impulsieve beslissing: ze begint aan een voettocht van 1700 kilometer langs de Pacific Crest Trail in Amerika, zonder enige ervaring met wandelen en met een veel te zware rugzak.

De acht bergen – Paolo Cognetti

Dit verhaal gaat over Pietro, een stadsjongen uit Milaan die iedere zomer doorbrengt in een klein dorp in de bergen. Daar ontmoet hij de elfjarige Bruno, die in datzelfde dorp voor de koeien zorgt. Samen maken ze wandelingen door de bergen en gaan ze op avontuur in verlaten huizen en oude molens. Een onverwoestbare vriendschap ontstaat.

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 19 augustus 2023