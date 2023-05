Wil je Flow’s Irene ontmoeten en meewandelen door het museum? Er zijn 20 plekken beschikbaar

Wil je samen met Irene Smit, oprichter van Flow, wandelen door Museum van de Geest? Loop vrijdag 26 mei met haar mee, leer meer over mentale gezondheid en over jezelf, terwijl je Irene vragen kunt stellen over Flow en de inzichten die zijzelf in de jaren opdeed.

Volgende week, van 22 tot en met 29 mei, is het Mental Health Week. Dat betekent dat er heel veel initiatieven zijn waarbij mentale gezondheid centraal staat, in heel Europa.

Irene: “Wat ben ik blij met deze week en alle aandacht, want tjee, wat is het een worsteling soms hè? De wereld wordt complexer, en je weg zoeken daarin, dat valt niet mee. Fomo, keuzestress, prestatiedruk, het gevoel dat je zelf verantwoordelijk bent voor je geluk en het idee dat je dat hophop gewoon kunt manifesteren en als je niet gelukkig bent dat dat dus aan jou ligt… Pff, we moeten ervan af.

In Flow brengen we al vanaf dag 1 (15 jaar geleden dit jaar!) artikelen die bijdragen aan een betere mentale gezondheid. Toen ik Flow begon worstelde ik zelf ook met veel klachten, maar inmiddels weet ik hoe ik beter voor mijn hoofd kan zorgen. En dat je anders om kunt gaan met je gedachten, je angsten, en de druk die je voelt. Mijn lessen probeer ik met je te delen via het tijdschrift, de site en ons trainingsplatform School of Flow.”

Exclusieve Flow Slow Art Tour met Irene

Speciaal voor Mental Health Week organiseren we volgende week een bijzonder moment in het Museum van de Geest in Haarlem, waar het draait om het kunstwerk tussen je oren. Je kunt je nu aanmelden voor een exclusieve rondleiding door Flow’s Irene Smit, op vrijdag 26 mei, om 10.30 uur of om 13.30 uur.

In 50 minuten neemt Irene je mee langs 5 kunstwerken. Je staat stil bij minder werken, maar door aandacht te schenken aan een paar objecten, zie je dingen die je anders niet had opgemerkt en ervaar je de werken ook op een andere manier.

Na afloop staat er een kop koffie of thee klaar met een zoete lekkernij in museumcafé Thuys. En dit is nog niet alles: je ontvangt een Flow-goodiebag en de online training Een week voor jezelf.

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 26 mei 2023

Tijd: Om 10.30 uur en 13.30 uur

Kosten: € 17,50 (let op: dit is exclusief museumentree)

Bij bestellen van een ticket ontvang je:

50 minuten rondleiding door Irene Smit.

Koffie/thee en lekkernij na afloop in Museumcafé.

Flow-goodiebag t.w.v. € 25,-.

Online training van Flow Een week voor jezelf ter waarde van € 59,95 (de vouchercode voor de online training ontvang je in de bevestigingsmail na aankoop).

Meer informatie vind je op Museumvandegeest.nl. Tickets koop je hier.

Op naar een week vol lessen over mental health, we hopen je te zien in Haarlem!

Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 18 mei 2023