Superlaagdrempelig beginnen met tekenen: color meditation

In de alledaagse drukte wil Flow’s Caroline zo makkelijk mogelijk kunnen beginnen aan iets leuks. Daarom gebruikt ze color meditation om wat kleur in haar leven aan te brengen.

Nu mijn balkon nog een dooie boel is, zonder kleur of fleur, probeer ik in mijn schetsboek maar wat kleuren tevoorschijn te toveren. Een van de leukste manieren om dat te doen is color meditation. Want hoewel ik écht van tekenen en schilderen hou, doe ik het veel te weinig naar mijn zin. Juist in drukke tijden verdwijnt het naar de achtergrond en wint Netflix het, ondanks dat ik weet dat ik van tekenen meer energie krijg. Hoe langer ik niet teken, hoe lastiger ik het vind om weer te beginnen.

Opwarmertjes

Color meditation is superlaagdrempelig: kies een vorm, herhaal deze, wissel van kleur en vul zo je pagina. Het zijn een soort opwarmertjes, oefeningen waar geen druk op zit. Het kan niet mislukken. Per meditatie kies je een kleurenpalet en één vorm – cirkels, boogjes, driehoeken en zo verder. De ‘wat zal ik nu weer eens schilderen’-­smoes kan ik dus achterwege laten. Met color meditation kun je altijd beginnen, ook, of júíst, als je niet goed weet wat je moet tekenen.

Kleurencombinatie

Omdat het buiten grijs is, haal ik mijn kleurinspiratie uit boeken en uit eerdere edities van het Flow Book for Paper Lovers. Editie 9 (2021) staat bijvoorbeeld vol met dessins van ontwerper Elizabeth Olwen, die prachtige kleurencombinaties maakt – vaak met een sixties en seventies vibe. Elizabeth, Canadese van origine, woont sinds vijf jaar in Lissabon, waar het een walhalla is van levendige kleuren en mooie patronen – vooral op tegels. Elizabeth: “Zolang ik me kan herinneren, krijg ik vlinders in mijn buik als ik een prachtige kleurencombinatie zie. De omgeving van Lissabon heeft me aangemoedigd om nieuwsgieriger, speelser en intuïtiever te zijn als het gaat om het kiezen van kleurenpaletten.”

Workshop

Mocht je je willen verdiepen in kleuren en je houdt van Portugal: Elizabeth geeft van 25 tot 28 september 2023 een driedaagse kleurenworkshop in een boerderij vlakbij Lissabon, samen met architect Susan Fischer. Kijk voor meer informatie op Elizabetholwen.com/colorstory.

Tekst en fotografie Caroline Buijs

Gepubliceerd op 5 maart 2023