Liefs uit Stockholm: omarm de seizoenen zoals de Zweden

Lisanne van Marrewijk is online editor bij Flow en nieuwsgierig naar alles wat het leven te bieden heeft. The good, the bad, and the ugly. Ze woont in Stockholm en wat het leven daar brengt, daar schrijft ze over. Deze keer: leven met het ritme van de natuur.

Van achttien uur donker

Dat Zweden een donkere winter kent, hoef ik je vast en zeker niet te vertellen. In Stockholm betekent dit dat het op de kortste dag slechts zes uur licht is (en daarmee achttien uur donker, just saying).

Rond kwart voor negen komt ‘ie op en om kwart voor drie gaat ‘ie alweer onder. Dat is een hoop donker, kan ik je vertellen.

Naar ruim achttien uur licht

De zomer daarentegen is een ander verhaal. Met de komst van de lente zijn de dagen in Zweden langer dan in Nederland (niet om het een of ander, maar 21 maart was voor mij een persoonlijke feestdag).

Op het hoogtepunt is het in Stockholm bijna negentien uur licht. Dat ook dat iets met je doet, bewijzen de Zweden met midsommar: de nationale feestdag om de zomer en het licht te vieren.

Leven met de seizoenen

Door die extreem lange en korte dagen weten Zweden als geen ander hoe ze zich kunnen overgeven aan de seizoenen en kunnen leven met het ritme van de natuur.

Elk seizoen kent immers ander weer en voedsel, brengt een andere energie met zich mee en roept andere gevoelens bij ons op. En wij mensen maken net zo goed onderdeel uit van dat ritme.

Ook onze lichamen kennen een periode van winter, lente, zomer en herfst. En ondanks dat we met de komst van de gloeilamp zelf kunnen bepalen wanneer het licht uitgaat, hebben we nog altijd de neiging om meer of minder energie te hebben als de zon meer of minder schijnt.

Het ritme van de Zweedse natuur

En ja, de dagen waarop de dag wordt overschaduwd door de nacht zijn ook voor veel Zweedse mensen lastig. Het is niet voor niets dat vitamine D hier wordt toegevoegd aan alledaagse producten om een winterdip te voorkomen.

Maar ze weten wel hoe ze goed met deze korte dagen om kunnen gaan. Door genoeg buiten te zijn en te bewegen, bijvoorbeeld. En door de mooie dingen van de winter te omarmen.

Ze geven zich over aan het gebrek aan licht (jezelf er tegen verzetten heeft immers nog nooit iemand iets opgeleverd) en trekken zich terug. Het is tijd om te reflecteren, op te laden en naar binnen te keren.

“Live in each season as it passes; breathe the air, drink the drink, taste the fruit, and resign yourself to the influence of the earth.” – Henry David Thoreau

En andersom verandert er iets in de Zweed zodra de dagen langer worden. Na een periode van rust en herstel wakkert de energie weer aan. We bloeien op, gaan naar buiten, ontdekken en maken nieuwe plannen. Het interne vuurtje vlamt.

Wat die flow je brengt

In onze moderne maatschappij zien we het leven vaak als een rechte lijn. We staan altijd aan en willen het liefst altijd vooruit. Een oneindige zomer.

Maar feit is dat we niet altijd energie hebben om alsmaar zes te gooien. We hebben momenten van rust nodig om opgeladen en met een frisse blik naar buiten te treden.

Zo werkt de natuur en zo werkt de mens. Net zoals een bloem niet altijd bloeit, kan een mens niet altijd pieken. En hoe heerlijk zo’n oneindige zomer ook klinkt, we hebben de winter nodig om er ten volste van te kunnen genieten.

Tekst Lisanne van Marrewijk

Gepubliceerd op 24 maart 2023