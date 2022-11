Herfstallergie? Zo kom je er vanaf

Een loopneus met kriebel en traanogen, het voelt alsof je verkouden bent. Maar zijn het geen allergische klachten? Herfstallergie, hoe kom je eraan? En belangrijker: hoe kom je ervan af?

Professor Peter Hellings van UZ Leuven vertelt in HLN dat een herfstallergie, anders dan hooikoorts, niks te maken heeft met pollen van grassen, bomen en planten. Het wordt getriggerd door huisstofmijt, huisdieren, schimmels in de lucht, die het goed doen in relatief warme, vochtige lucht.

Verkoudheid of allergie?

Hoe weet je nou of je een allergische reactie hebt of een verkoudheid? Dat is volgens Hellings lastig vast te stellen. Bij een verkoudheid ervaar je een algeheel ziek gevoel, soms met spierpijn. Na vijf of zeven dagen is het over. Een herfstallergie kan langer duren, en spierpijn hoort er meestal niet bij.

Dit kun je doen

Gelukkig valt een allergische reactie te voorkomen. Zo is het slim om een anti-huisstofmijt matrasbeschermer aan te schaffen, volgens Hellings. Je matras is namelijk de favoriete plek van huisstofmijt. Naast vloerbedekking, knuffeldieren en andere dingen waar stof zich verzamelt. Maak regelmatig schoon en ontloop sowieso stoffige plekken, zoals bijvoorbeeld hotelkamers met tapijt.

Huis-tuin en keukentip

Simpele tip van de expert: zoutoplossing. ‘Dan spoel je niet alleen alle huisstofmijt weg uit je neusholte, maar ook alle stofjes die vrijkomen bij een allergische reactie en klachten veroorzaken.’ Uit onderzoek blijkt dat zoutoplossing 30 procent van de klachten vermindert, en dat 85 procent van de patiënten zich er beter door voelt. Het enige wat je nodig hebt is een liter water uit de kraan en negen gram zout.

Hardere maatregelen

Helpt dat alles niet? Dan zijn er nog geneesmiddelen: ontstekingsremmende neusspray of anti-allergietabletten. Of nog een stap verder: immunotherapie of een vaccin. Daarbij krijg je een lage dosis huisstofmijt toegediend, waardoor je lijf er op lange termijn minder heftig op reageert. Maar misschien is zoutoplossing, het woord zegt het al, de oplossing.

Tekst Layla Zafari Bron HLN Fotografie Matt/Unsplash