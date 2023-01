Quiet thriving: 10x tips om je fijner te voelen op je werk

Quiet quitting was trending op TikTok: stoppen met ‘above and beyond’ gaan voor je baan. Er (figuurlijk) stilletjes tussenuit knijpen. Maar wat nou als je je juist fijner wilt voelen op je werk?

Als je je niet meer betrokken voelt bij je baan, zijn er meer oplossingen dan ‘the bare minimum’ doen, volgens een artikel van The Washington Post. We zijn namelijk geneigd om alles negatief in te zien, als we vastlopen in ons werk. Niet gek ook, omdat veel mensen het grootste gedeelte van hun week aan het werk zijn. Gelukkig zijn er verschillende tips om je weer happy te voelen op de werkvloer.

Quiet thriving: zo doe je dat

Kom ergens voor op

We zijn geneigd ons beter te voelen wanneer we actie ondernemen. Zijn bepaalde vergaderingen bijvoorbeeld te lang? Ga in gesprek met je manager. Of zet je in voor thuiswerken als je dit belangrijk vindt. Leuke pauzes

Een kleine tien minuten iets leuks doen in je pauze vergroot je productiviteit al, volgens een onderzoek gepubliceerd in het Journal of Labor Economics. Zet bijvoorbeeld een fijne podcast op, teken wat, of als je thuis werkt: speel met je huisdier. Job crafting

Organisatiepsychologen Amy Wrzesniewski en Jane E. Dutton bedachten dit concept om werknemers hun baan naar wens te laten ‘ontwerpen’. Probeer je favoriete taken zo vaak mogelijk op te pakken of doe juist iets extra’s wat je leuk vindt, zoals een vaktijdschrift beginnen of nieuwe collega’s begeleiden. Dit stimuleert het gevoel van betrokkenheid met je werk. Vriendschap

Het hebben van een vriend op je werk bevordert je werkgeluk en betrokkenheid, blijkt uit onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau Gallup. Het is dus zinvol om je open te stellen voor een band met collega’s. Vind je dit lastig? Onder dit artikel vind je tips. Vervang doelen

Volgens Julia Erickson, coach en auteur van het boek Betrayed by work, voel je je slecht over jezelf wanneer je doelen niet behaalt. ‘Stel in plaats daarvan positieve voornemens op,’ vertelt ze. Een strenge eis als ‘ik moet kosten wat het kost deze deadline halen’, is geen goed idee. ‘Je zou bijvoorbeeld tegen jezelf kunnen zeggen: “Ik laat mijn bloeddruk niet verhogen door werk. Wanneer ik adrenaline voel, ga ik drie keer diep ademhalen en een korte wandeling maken.”‘ Look at the bright side

Ons brein is ontworpen om stil te staan bij het negatieve, volgens The Washington Post. Maar er zijn vast (en hopelijk) ook positieve kanten aan je baan. Schrijf deze op een Post-It, plak die op je scherm en vul ‘m regelmatig aan. Lid van de club

Als je lid wordt van een bepaalde groep, kan dat een ‘ik ben een buitenstaander’-gevoel verminderen. Is er bijvoorbeeld een groepje collega’s die met elkaar sport of wekelijks een borrel drinkt: doe mee. Zijn deze er niet? Je kunt ook zelf een groep beginnen. Stel grenzen

Tegenwoordig is iedereen altijd ‘druk’ en raken steeds meer mensen opgebrand. Door duidelijke grenzen te stellen als: ‘Ik check mijn werkmail niet meer in de avonden’ kun je voorkomen dat je overspannen raakt en je je werk als iets negatief gaat zien. Vraag om hulp

Als je ongelukkig voelt in je werk, wees dan niet bang om advies te vragen. Er zijn loopbaancoaches, psychologen en werknemersadviseurs die je kunnen helpen als je vastloopt. Sta stil bij je prestaties

Dit heeft namelijk twee positieve effecten volgens auteur en coach Julia Erickson: ‘Je voelt je beter over jezelf en je hebt materiaal voor je cv. Een van de belangrijkste redenen waarom mensen een baan hebben die ze niet leuk vinden, is dat ze denken dat ze niet kunnen vertrekken.’ Je successen opschrijven, helpt om het gevoel van regie over je loopbaan terug te krijgen, volgens Erickson.

Meer lezen

Tekst Ruby Wijdenbosch Bron The Washington Post Fotografie Christin Hume/Unsplash