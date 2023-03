Langzaamaan in de tuin: wat is slow gardening?

Ook al weet je niets van tuinieren en heb je helemaal geen groene vingers, er is een reden om meer tijd te besteden aan het groen op je balkon of in je tuin. Je komt er van tot rust. Wat is slow gardening en hoe pas je het toe?

Kijken hoe een slak zich voortbeweegt op de tuintegels. De geur van lavendel in de lucht als je de plant bijknipt. Het fluiten van de vogels terwijl je onkruid wiedt. Je tuin bewust meemaken, daar draait het om bij slow gardening.

Het hoeft niet perfect en het hoeft niet snel, bij slow gardening laat je de natuur deels haar eigen gang gaan. Het groeien van je planten ga je niet forceren met allerlei dure en niet duurzame snufjes, onkruid mag je lekker laten staan waar het kan, en het doel is dat je meegaat met het tempo van je tuin. Monty Don, Engelse tuinbouwkundige, heeft er een mooie definitie voor, die hij noemt in een artikel voor Country Living: ‘slow gardening is subtiel en discreet. Het teder sturen van en zorgen voor je tuin in plaats van het forceren tot een standaard modeltuin.’

Schrijver, podcastmaker en tuincoach Andrew Timothy O’Brien schreef een boek over slow gardening en zegt erover: ‘We zijn als mens niet gebouwd om afgezonderd te zijn van de natuur, maar het moderne leven stopt die natuur in kleine hokjes die we zien als optionele activiteiten.’ Hij pleit ervoor dat we een paar keer per dag in stilte nieuwsgierig zijn naar wat er gebeurt in de natuur, zonder een mening of oordeel te hebben. Dat kan volgens hem perfect in de tuin.

5 tips om slow gardening te omarmen

Wees mindful tijdens het tuinieren. Zet je zintuigen op scherp en blijf in het nu terwijl je onkruid wiedt, je planten water geeft, naar een bij kijkt die voorbij zoemt. Het zorgt ervoor dat je hoofd tot rust kan komen. Heb geduld. Iets dat extra moeilijk is in een maatschappij die snel en druk zijn viert. Koop zaadjes in plaats van nieuwe, volwassen planten, bijvoorbeeld. Of ga stekken. Het kost meer tijd, maar het geeft ook meer voldoening als het zaadje dat je hebt geplant, uitgroeit tot iets moois. Gebruik zo min mogelijk elektrische apparaten en grijp terug naar het traditionele tuingereedschap. Het gaat misschien een stuk langzamer, maar dat betekent wel meer tijd om te genieten van je tuin. Gebruik wat je hebt in plaats van nieuwe spullen te kopen. Omarm het onkruid, hoe moeilijk dat soms ook is. Tuurlijk, onkruid wieden is nodig. Maar moet je het echt overal weghalen, of staat het op sommige plekken juist mooi als je er anders naar kijkt?

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron Country Living Illustratie XuanLocXuan

Gepubliceerd op 24 maart 2023