Sociaal worden (en grenzen stellen) na een pandemie

Verjaardagen, werken op kantoor of een drankje drinken in een druk restaurant zat er lang niet in. Maar hoe word je weer sociaal nu alles weer kan? In dit artikel van De Morgen geven ze ons handvatten.

Flow’s Rachel: “Het is misschien gek om te zeggen, maar al die verjaardagen een tijdje overslaan, vond ik soms echt niet zo erg. Het gaf best wat rust om niet elk weekend vol te hoeven plannen. Vorige maand was ik jarig, maar iedereen van de ‘pre-pandemie-tijd’ uitnodigen deed ik toch nog maar niet, het voelde nog wat onwennig. Nu het weer kan, kan het gek voelen om je draai te vinden en weer sociaal te doen. Maar je hoeft niet meteen weer vijf dagen op kantoor te zitten of elke week een verjaardag te vieren, blijkt uit het artikel van De Morgen.”

Sociale prikkels

Gezondheidspsycholoog Gijs Coppens vertelt dat tachtig procent van de bevolking behoefte had om weer sociale dingen te doen. Maar ook dan kan het even wennen zijn. ‘Ik kan me inbeelden dat we door de coronacrisis allemaal wat gevoeliger zijn geworden voor sociale prikkels, omdat we er lange tijd minder aan blootgesteld zijn geweest. Daardoor komt elke prikkel nu wat harder binnen dan voordien,’ zegt hij.

Grenzen stellen

Sta jezelf toe om kleine stapjes te zetten. Volgens Coppens hoef je niet meteen tot vier uur in de kroeg te staan zoals je misschien gewend was, maar kun je er ook voor kiezen eerst om twaalf uur weer naar huis te gaan. En wil je liever niet met een enorme groep afspreken, dan kun je er eerst voor kiezen om bijvoorbeeld een wandeling te maken met twee vrienden. Hij geeft daarnaast advies om voor jezelf op een rijtje te zetten waar je jezelf ziet binnen de drie of vier maanden. Hoe vaak spreek je af met mensen? En hoe vaak werk je thuis?

Het kan een streven zijn, maar misschien heb je tijdens de pandemie ook wel ontdekt dat je behoefte hebt aan minder sociaal contact dan voorheen. Dat is voor iedereen verschillend. Probeer dit dan uit te leggen wanneer je een uitnodiging krijgt.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Getty Images