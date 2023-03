Waarom je jezelf niet moet vergelijken met ochtendroutines op TikTok

14,6 biljoen keer. Zo vaak zijn TikTok-video’s getagged met #morningroutine wereldwijd bekeken. Die filmpjes met verschillende ochtendroutines zijn echter niet zo luchtig en fluffy als ze doen ogen.

Om zes uur ’s ochtends (of eerder) opstaan om aandacht te besteden aan wat jij belangrijk vindt, voordat de dag begint. Een ochtendroutine kan een positief effect op de rest van je dag hebben. Niet zo gek dus, dat de miracle mornings zo goed worden bekeken op social media platforms als TikTok.

Wat al die vroege vogels precies doen, verschilt nogal per filmpje. De een staat om vijf uur op voor een sportsessie terwijl de ander liever een paar bladzijdes leest of schrijft in een dagboek. Allemaal leuk om te zien en behoorlijk onschuldig, vaak bedoeld om je te inspireren hetzelfde te doen.

Het gevoel dat je faalt

Maar de inspiratie slaat soms om in zelftwijfel. Zeker als je kijkt naar een video waarin iemand al een complete dag geleefd heeft voor het überhaupt acht uur ’s ochtends is. Neem het filmpje van @kevingalabay_, dat maar liefst anderhalf miljoen keer bekeken is.

Terwijl we zien hoe hij om half vijf ’s ochtends zijn bed opmaakt, om vijf uur in de sportschool staat en om zeven uur zijn gepocheerde eieren met een zelfgemaakte smoothie wegspoelt, horen we zijn ‘inspirerende’ tekst door onze speakers: ‘If you want to be above average, why are you doing average things? […] In order to live like nobody else does, you need to be willing to do what nobody else does.’ Vervolgens zien we hem nog wat affirmaties opschrijven in zijn dagboek, voor hij in zijn glanzende Tesla de oprit afrijdt.

Fantastisch als deze routine voor de maker werkt, maar tegelijkertijd kan het schadelijk zijn voor de vele kijkers ervan. Zo zegt Jacqueline Nesi, een assistent professor psychiatrie aan Brown Univeristy, in een artikel voor Washington Post: ‘We kijken deze video’s omdat we nieuwsgierig zijn naar hoe andere mensen leven. Maar die filmpjes kunnen er ook voor zorgen dat (jonge) mensen zich slechter over zichzelf en hun leven voelen.’

Volgens professor Brooke Erin Duffy zijn het deze filmpjes die ‘mensen het gevoel geven dat ze falen, omdat de lat veel te hoog ligt.’ Tegelijkertijd weet je niet of dit écht iemands routine is, of slechts een onrealistische momentopname.

Met ochtendroutines is dus helemaal niets mis, als je ze haalbaar maakt. Besluit voor jezelf bijvoorbeeld om je telefoon in de ochtenduren meer met rust te laten, of start de dag met wat stretchen. En wat betreft het kijken van de video’s: filter voor jezelf de inspirerende filmpjes uit en laat de video’s die je een rotgevoel geven, lekker achterwege.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron Washington Post Illustratie Xuan Loc Xuan