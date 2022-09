De mental health checklist: 8x tips voor een mentaal gezond studiejaar

Nieuwe lesstof, een druk sociaal leven, prestatiedruk: studeren kan een flinke uitdaging zijn voor je mental health. Daarom acht tips om mentaal gezond het studiejaar door te komen.

Het nieuwe collegejaar staat om de hoek en de voorbereidingen zijn in volle gang: boeken bestellen, laptop opschonen, studentenkaart zoeken. Maar veel studenten vergeten zich mentaal goed voor te bereiden op een nieuwe studie of collegejaar, volgens dit artikel van The New York Times.

Melissa Martin is maatschappelijk werker en adviseur bij SUNY Broome Community College in New York. Volgens Martin lopen veel studenten het risico op psychische klachten en is het goed om je daarop voor te bereiden. Ook voelen veel studenten zich eenzaam, volgens John MacPhee, directeur van suïcidepreventieorganisatie The Jed Foundation. Daarom stelden de twee experts een mental health checklist voor studenten samen.

De mental health checklist: 8x tips voor studenten

Hulplijnen

Maak een lijstje van een paar mensen die je altijd mentaal ondersteunen, zoals bijvoorbeeld je broer of zus, middelbareschoolvriendin of moeder. Het kan fijn zijn om te weten bij wie je terecht kunt als het op school niet zo lekker gaat, volgens Melissa Martin. Mentale klachten? Voor hulp is het nooit te vroeg

Als je al niet lekker in je vel zit, is het goed om voordat het studiejaar echt begint, contact op te nemen met een SLB-er, decaan of studentenpsycholoog. Voor hulp is het nooit te vroeg, en een gesprek kan nooit kwaad, benadrukt Martin. Maak contact

Leer andere studenten kennen via een sportclub, zoek huisgenoten of overweeg deelname aan een studievereniging (dat is iets anders dan een studentenvereniging). Volgens John MacPhee kan het vinden van leeftijds- en lotgenoten helpen om stress en eenzaamheid te verminderen. Bepaal je grenzen

Tijdens je studententijd kun je gevoelig zijn voor groepsdruk. Door van te voren grenzen te stellen op gebied van bijvoorbeeld alcohol, seks en drugs, kun je deze makkelijker bewaken als het erop aankomt. Ga op onderzoek uit

Als je je mentaal niet goed voelt, kan uitzoekwerk een obstakel zijn om aan de slag te gaan met je klachten. Daarom is het volgens John MacPhee goed om je in te lezen over bepaalde zaken: biedt school bijles? Wat gebeurt er bij studievertraging of zijn er workshops om om te gaan met bijvoorbeeld studiestress (vaak wel). Maar ook: wat dekt je zorgverzekering bij mentale problemen? Je bent niet de enige

Als je niet lekker in je vel zit, kun je je door de blije gezichten, Instagram-plaatjes en hoge cijfers van andere studenten best alleen voelen. Maar volgens Melissa Martin is het belangrijk om je te realiseren dat je niet alleen bent. Misschien laten ze het niet merken, maar er zijn heus medestudenten die zich ook niet top voelen. Wat nou als je vastloopt?

Het is goed om van te voren uit te zoeken wat de opties zijn als je je mentaal niet goed voelt. Realiseer je dat er bij (school)psychologen een wachtlijst kan zijn. Het is fijn om te weten waar je dan hulp kunt krijgen, bijvoorbeeld bij een huisarts, schooldecaan, praktijkondersteuner van de huisarts, SLB-er of coach. Selfcare

Misschien ben je door de vakantie je routines een beetje uit het oog verloren. Het kan daarom goed zijn om kritisch te kijken naar je gewoontes en hoe je die kunt verbeteren als het aankomt op bijvoorbeeld slapen, eten, sporten en schermtijd. Ook kan het helpen om alvast na te denken over hoe je voor jezelf gaat zorgen tijdens het schooljaar. Zijn je colleges vaak laat op de dag? Dan kun je misschien ’s ochtends sporten en alvast een gezond avondmaal voorbereiden.

Tekst Ruby Wijdenbosch Bron The New York Times Fotografie Alexis Bron/Unsplash.com