3x fijne yoga-apps

Zou je graag met yoga willen beginnen, maar het liefst gewoon in je eigen woonkamer? Probeer dan deze yoga-apps eens.

Down Dog

Open je de app, dan krijg je elke keer een nieuwe serie yoga-oefeningen. Veel afwisseling, dus. De lengte van de sessie bepaal je zelf en je kunt je eigen muziek luisteren. Te downloaden via de App Store en Google Play.

Daily Yoga

Meer dan 100 yoga- en meditatielessen op video, zowel voor beginners als gevorderden. Je kunt ook een specifieke stijl uitproberen, zoals hatha, yin of ashtanga. Te downloaden via de App Store en Google Play.

Yoga Studio

Fijn aan deze app is dat je lessen in een bepaald thema kunt volgen, zoals yoga bij rugpijn, of yoga voor hardlopers. Je kunt aangeven welk niveau je hebt en de duur van een sessie varieert van 15 minuten tot een uur. Te downloaden via de App Store en Google Play.

Illustratie Ruby Taylor