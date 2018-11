Wandelen in eigen land

We houden van wandelen, en vaak is het fijn om een doel te hebben. Hier een aantal tips in eigen land.

Trage Tochten zijn wandelingen van 5 tot 22 km over onverharde paden en boerenland, door heel Nederland. Je vindt een overzicht (er zijn er meer dan 420) op Tragetochten.nl, of download de gratis app WandelZapp. Ook over boerenland, in Gelderland en Utrecht: Klompenpaden (3,5 tot 17 km). Soms loop je dwars door een weiland met koeien, of door het hoge gras langs een slootje. Klompenpaden.nl, of download de gratis app. Leuk als je iets anders dan anders wilt of met kinderen op pad gaat: blotevoetenpaden. Er zijn er tientallen door heel Nederland, google op ‘blotevoetenpad’. We noemen er ook een aantal in dit blogje. Of knip een lange wandelroute op en loop steeds een dag (of een weekend) een stukje. Bijvoorbeeld het Maarten van Rossumpad (van Den Bosch naar Steenwijk), het Trekvogelpad (van Bergen aan Zee naar Enschede) of de drie Nederlandse Kustpaden.

*Een verhaal over wandelen vind je in onze special Het grote vertraagboek.

Fotografie Viktor Mogilat/Unsplash.com