Flow on the go: 4 tips voor een citytrip naar Luxemburg stad

In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: online editor Rachel over haar stedentripje naar Luxemburg.

Luxemburg, ik had er niet echt een beeld bij. Zonder al te veel verwachtingen stapte ik op een maandag samen met mijn vriendinnen in de auto. Het voordeel van reizen met de auto: na ongeveer 4,5 uur waren we al op onze bestemming én we vermeden daarmee ook nog eens de overvolle vliegvelden. En wat bleek? De stad is zeker de moeite waard. Kleine straatjes, prachtige uitzichten, heuvelachtige gebieden en een niet al te groot centrum. Luxemburg is een aanrader. Ik deel een aantal tips voor als je, net als ik, een aantal nachten in de stad verblijft.

Normaal gesproken ben ik altijd op zoek naar pareltjes om te overnachten, dit keer sliepen we in het City Hotel. Qua ligging en netheid prima, maar niet per se een heel bijzondere plek. Het voordeel is wel, je kunt er met z’n drieën op een kamer slapen.

Een stadswandeling maken

Natuurlijk kun je zelf rondslenteren door de straatjes, maar je kunt er ook voor kiezen een stadswandeling te halen bij de VVV. Die brengt je niet alleen langs mooie plekken in de stad, maar vertelt je ook over de geschiedenis en het ontstaan van de omgeving. We keken onze ogen uit bij de verschillende uitkijkpunten.

Stap in de trein

Een groot pluspunt van Luxemburg, waar Nederland nog iets van kan leren: het openbaar vervoer is overal gratis. Je stapt dus gemakkelijk in de trein naar omliggende dorpjes en steden, of neemt de tram naar het centrum. Wij kozen voor de plaatsen Mersch en Diekirch, die goed te bereiken zijn vanuit Luxemburg stad.

Bezoek een museum

Kunst en architectuur bekijken is altijd fijn wanneer je in een andere plaats of land bent. Wij kozen ervoor om museum Mudam te bezoeken. Een museum voor moderne kunst in een bijzonder gebouw met veel glas en licht – alleen voor de architectuur zou je er al naar binnen stappen. Achter het museum vind je een park, met uitzicht over de stad. Fijn om even tot rust te komen of je lunch op te eten.

Restauranttips

Tot slot een aantal gezellige plekken om koffie te drinken, te ontbijten, te lunchen of iets anders te eten.

Ready?!

Bloom coffee shop

Cereal lovers

Konrad Café & Bar

Cocottes (voor de lekkerste taartjes)

Onesto (voor Italiaans eten)

Café N°12 (in Diekirch)

Tekst en fotografie Rachel Vieth