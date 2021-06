4x karaktervolle, groene campings in Nederland

Er zijn tegenwoordig heel veel karaktervolle, groene campings te vinden in Nederland. Een plek voor iedereen die van de natuur, rust en een klein kampeerterrein houdt.

Het is een heus begrip: karaktervolle, groene campings. Kleinere campings die zich richten op natuur, rust en persoonlijke aandacht. Ben je hier naar op zoek? We geven je vijf tips.

Camping de Waps – Friesland

In het Friese Oudemirdum ligt camping de Waps. Het is een boscamping, waar je een wandeling kunt maken in de natuur, maar ook een dagje aan het IJsselmeer kunt doorbrengen. Toch liever een plaats bezoeken? Dan zitten er genoeg kleine dorpen en steden in de buurt. Fijn: het is een kleinschalige camping met persoonlijke aandacht voor je wensen.

Camping het Groene bos – Flevoland

Je zult het misschien niet meteen verwachten in deze ‘jonge’ provincie, maar in Flevoland bevindt zich het grootste loofbomenbos. In dat bos vind je deze camping. Je bent dan ook omringd door groen. Een dagje uitwijken naar het water? Zeewolde ligt er dichtbij. Camping het Groene bos heeft geen horecagelegenheid of zwembad en is gericht op rust, ruimte en natuur.

Camping de Watermolen – Groningen

In het Groningse Opende vind je camping de Watermolen. Een camping met veel groen en water. Waar je de rust op kunt zoeken in de natuur of een boek kunt lezen met kwetterende vogels op de achtergrond, maar ook waar je met de kano de zwemmeer op kunt gaan. Toch liever niet je eigen tent meenemen? De camping heeft ook verschillende huisjes aan het water.

Camping Waalstrand – Gelderland

De naam zegt het eigenlijk al: deze camping ligt aan de Waal, in het Gelderse Gendt. Het is kleine camping zonder georganiseerde evenementen en festiviteiten, maar wel met veel water, groen, pontjes, planten en vogels. Wil je een plekje aan de rand van de rivier? Dan kun je dat aangeven bij je reservering.

