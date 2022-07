5x een landgoed bezoeken in Nederland

Geschiedenis, erfgoed, kunst, cultuur… een wandeling op een landgoed heeft alles, ontdekte journalist Tara Vierbergen. Ze tipt 5 landgoederen in Nederland die een bezoekje waard zijn.

Landgoed Leusveld bij Hall (bij Brummen)

Een rijks­monumentaal jachthuis uit 1911 te midden van bossen, rododendrons, weilanden omsloten met bloemen en statige lanen met oude bomen. Het is een interessante plek voor vogelspotters, Leusveld ligt namelijk in een vogelrijk gebied. Voor de lief­hebber: in mei roept de geel-zwarte wielewaal er zijn bekende dudeljo.

Landgoed Oldenaller in Putten (Veluwe)

Wandel langs een zeventiende-eeuws kasteel, door oude bossen en over prachtige lanen. Het Klompenpad voert door het kasteelbos, over het boerenland, langs beekjes en over de heide. Bijzonder: er woont een kolonie blauwe reigers.

Buitenplaats Huygens’ Hofwijck in Voorburg

Een van de kleinste buitenplaatsen van Nederland, pal aan rivier de Vliet en met lange lanen, een boomgaard en verrassingen uit de koker van Huygens als de ‘Tamme wildernis’ (een broedplaats voor zaden die komen aanwaaien) en een heuse stoa, maar dan met zuilen in de vorm van zilversparren. Huygens’ Hofwijck is het geesteskind van Constantijn ­Huygens, die dichter, musicus, kunstkenner en secretaris van de prinsen van Oranje was.

De tuinplattegrond heeft de vorm van het menselijk lichaam, naar een idee van de Romeinse architect ­Vitruvius.

Landgoed Hackfort in Vorden

Een kasteel uit 1392 met wandelbos, koetshuis, tuinmans­woning, watermolen, ­moestuin, boomgaard en een boerenlandschap met een grote hoeveelheid boerderijen eromheen. Bijzonder aan dit landgoed is dat je kunt logeren in het kasteel.

Landgoed Singraven in Denekamp

Bij dit landgoed vind je een heleboel monumentale gebouwen, zoals Huis Singraven, het achterliggende koetshuis en de eeuwenoude watermolen. Eromheen ­liggen bossen, lanen, akkers, weilanden en moerassen. Door het landschap kronkelt rivier de Dinkel.

Hier schilderde Jacob van Ruisdael in 1661 zijn beroemde ‘Landschap met watermolen’.

Meer lezen?