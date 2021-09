5x plantenwinkels door heel Nederland

Planten, ze zijn er in allerlei soorten en maten. Net als plantenwinkels. We zetten een aantal mooie voor je op een rijtje, verspreid door heel Nederland.

Wonderwoud – Maastricht en Utrecht

Een plantenwinkel met allerlei planten (goh!) waar je ook nog eens een koffie kunt drinken. Je vindt het bij Wonderwoud in Maastricht en Utrecht. Sonja en Lynn deelden een liefde voor de natuur en het groener maken van de wereld. Samen startten ze Wonderwoud, dat inmiddels is uitgegroeid tot twee winkels met planten in vintage potten.

’t Stekje – Nijmegen

In Nijmegen opende ’t Stekje onlangs haar deuren. Moeder en dochter Iris en Margriet hebben beiden een grote liefde voor planten en handgemaakte spullen. Daarom startten ze 9 september samen een plantenwinkel. Naast planten verkopen ze ook potten en handgemaakte woonaccessoires.

Huisje, plantje, beestje – Oostburg

In het Zeeuws-Vlaamse Oostburg vind je een heel klein winkeltje (dat straks overigens groter wordt, want ze zijn druk aan het verbouwen) vol met planten en grappige potten. Planten- en kattenliefhebber Hanneke gaat elke keer weer op zoek naar de mooiste planten.

Huisje, boompje, plantje – Zwolle en Kampen

De namen lijken misschien een beetje op elkaar, maar deze plantenwinkels bevinden zich op een totaal andere plek in het land. We gaan van Zeeland naar Overijssel. Huisje, boompje, plantje zijn twee stadstuinwinkels in Zwolle en Kampen. Naast planten verkopen, vinden ze het ook belangrijk dat de samenleving zich meer met groen gaat bezighouden. Daarom geven ze lessen aan kinderen en delen ze in de winkel hun advies over natuur en groen.

The Green Submarine – Breda

In een prachtig pand in Breda vind je The Green Submarine. Deze winkel opende kortgeleden, 1 juli, haar deuren. Monique verkoopt allerlei kamerplanten en potten zoals oude terracotta potten van kwekers. Naast planten vind je in de winkel samenwerkingen met kleine en lokale ondernemers en geeft Monique graag advies.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Wonderwoud & Huisje, boompje, plantje & The green Submarine