Bijzonder overnachten in een hijskraan bij Den Bosch

Slapen in een voormalige hijskraan: in Den Bosch bij hotel de Bossche Kraan kan het.

Langs de stadsrivier de Dieze staat de Bossche Kraan, een tweepersoons hotelkamer op 15 meter hoogte. Het uitzicht is 220 graden draaibaar en bepaal je dus helemaal zelf. Je kunt kiezen voor een panorama op de oude binnenstad of een uitzicht over de creatieve hotspot Tramkade.

Als je aankomt, staan de glazen kraanwater – het huisbier van de Bossche Brouwers – al voor je klaar. Glas leeg? Ga de trap af en binnen tien stappen sta je aan de bar van de brouwerij.

Fotografie Nacho A/Unsplash.com