5 bijzondere theetuinen in Nederland

Een theetuin is een fijne plek om te onthaasten. Met je voeten in het gras genieten van een kop thee met wat lekkers erbij en luisteren naar het kwetteren van de vogels. 5x bijzondere theetuinen in Nederland.

5 theetuinen in Nederland

Theetuin Overleek in Monnickendam

Deze theetuin ligt op het platteland, op toch maar een kwartier rijden vanaf Amsterdam. Je kunt er natuurlijk terecht voor een kop thee en huisgemaakte taart, maar het leuke is dat je ook een fluisterbootje kunt huren om door de smalle slootjes te varen. Meer informatie vind je op de website.

Millinger Theetuin bij natuurgebied De Millingerwaard

In de gemeente Berg en Dal (Gelderland) vind je deze oriëntaals-mediterraans geïnspireerde theetuin. Je kunt er zowel ontbijten als lunchen en highteaën. Er worden ook regelmatig activiteiten georganiseerd. Hier vind je meer informatie.

Theetuin ’t Einde in Zuiderwoude

In het laatste pand van een klein dorpje zit Theetuin ’t Einde (vlak bij Broek in Waterland, Noord-Holland). Verschillende fiets-, wandel- en kanoroutes komen hier langs. Het is ook mogelijk om er een kruidenwandeling te volgen, waarna je afsluit met een high tea. Kijk op de website voor meer informatie.

Theetuin Binnen & Buiten

Theetuin Binnen & Buiten is een fijne tussenstop tijdens je wandel- of fietstocht. Verspreid tussen de bloemen liggen verschillende terrassen met zitjes. Op een minder mooie dag is er ook binnen plek, in het kleine theehuis. De eigenaresse, Karin, is theesommelier en adviseert je met alle plezier welk kopje thee bij jouw smaak past. Niet alleen drink je hier thee, ook wordt er gebakken met Japanse thee. De high tea en lekkernijen zijn huisgemaakt.

Combineer je bezoek aan de Theetuin met een fietstocht in de omgeving. Het Rondje Pontje brengt je over dijken met mooie rivier- en poldergezichten en langs forten en molens via Gorinchem naar Werkendam, Sleeuwijk, Fort Vuren en Loevestein. Je kunt kiezen voor 15, 21 of 30 kilometer.

Theetuin Kaslokaal in Oostkapelle

Je kunt in de theetuin genieten van een lunch, high tea, koffie of thee met iets lekkers. Extra leuk: het eten dat gemaakt en geserveerd wordt in de theetuin komt zo veel mogelijk uit eigen kas, de tuin of uit de omgeving. Kijk op de website voor meer informatie.

Naast theetuinen tippen we ook andere bijzondere plekjes.

Fotografie Theetuin Overleek