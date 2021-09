Flow logeert: in de duinen van Denemarken

Ook deze zomer gaan we weer op zoek naar zonnige plekjes in eigen land (of daarbuiten). Online redacteur Rachel ging naar Vejers Strand, een klein plaatsje aan de kust van Denemarken.

Aan de westkust van Denemarken vind je de Airbnb van de Deense Peder. Tussen de duinen verscholen, op loopafstand van het dorpje en de zee.

Wat is er te doen?

Denemarken is een land met prachtige natuur en (je kent ze misschien wel) de karakteristieke Deense rode, blauwe en gele huizen. Vejers Strand is een klein dorpje met een paar winkeltjes en restaurantjes. Maar waar je vooral voor komt is het strand. Het doet een beetje denken aan de Nederlandse kust doordat het ook aan de Noordzee ligt, maar het heeft geen strandtenten. Wil je meer zien dan alleen natuur? Dan zijn er genoeg kleine plaatsjes in de buurt om naartoe te rijden, fietsen of wandelen.

Wij kozen ervoor om een dagje naar Esbjerg te rijden. Een wat grotere stad in dit gedeelte van Denemarken. Je vindt er een gezellig centrum, een grote haven en ligt aan de kust. Hou je van varen? Dan kun je vanuit Esbjerg met een ferry naar het eiland Fanø varen.

Dit vond Rachel ervan

Het was de eerste keer dat ik naar Denemarken ging en was dus vooral ontzettend benieuwd hoe het zou zijn. Toen we na ongeveer acht uur rijden aankwamen bij onze Airbnb, werden we enthousiast begroet door de eigenaar Peder. Een gepensioneerde man die wat moeite had met Engels, maar ons met veel liefde rondleidde door de verschillende huisjes. Er was namelijk één plek waar je kon slapen en iets verderop nog een huisje waar je kon douchen en koken. Erg knus en gezellig allemaal en zelfs met een eigen tuin tussen de duinen.

Ik vond het heerlijk dat je kunt genieten van de natuur, maar daarnaast ook de drukkere, toeristische badplaatsen kunt opzoeken. Wij gingen naar Blåvand en dronken een kopje koffie in een typisch Deens restaurantje, maar maakten daarnaast ook strandwandelingen.

Een ontbijtje van Peder

Wanneer je van het strand, rust en natuur houdt, zit je hier helemaal goed. Op een paar honderd meter afstand vind je de zee en een paar kleine toeristische winkeltjes. Peder verraste ons op een van de ochtenden met zelfgebakken broodjes en een vertaald briefje met de tekst: Goedemorgen, versgebakken ontbijtbrood voor de lieve Hollanders. Alleen daarom al zou je nog eens teruggaan.

Tekst en fotografie Rachel Vieth