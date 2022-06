Flow logeert: in een cabin in natuurgebied de Sallandse Heuvelrug

Flow pakt de koffers en speurt naar fijne adresjes in eigen land (of daarbuiten). Online redacteur Rachel sliep een nacht in een cabin midden in de bossen van natuurgebied de Sallandse Heuvelrug.

‘Neem zelf een slaapzak, handdoeken, drinkwater en toiletspullen mee en loop acht kilometer naar het huisje midden in de natuur.’ Toen ik de mail van Cabiner nog eens doorlas besefte ik eigenlijk pas wat we gingen doen. Ik ben een kampeerder, maar een backpacker (zo zag ik dit avontuur een beetje) ben ik zeker niet. Of laat ik het zo zeggen: ik heb het nog nooit uitgeprobeerd. Maar voor alles is een eerste keer toch?

Door bossen en heidevelden

Rond een uur of twaalf komen mijn vriend en ik aan bij het Bezoekerscentrum in Nijverdal. De zon schijnt en we besluiten onszelf te trakteren op een broodje en kop koffie op het terras. Binnen vind je overigens een mooie winkel met streekproducten en veel informatie over het gebied. Zo lees ik dat de Sallandse Heuvelrug een stuwwal is die tijdens een ijstijd, al zo’n 200.000 tot 150.000 jaar geleden ontstaan is door schuivend ijs. Dat zorgde voor het tot stand komen van maar liefst 26 ‘bergen’ in het natuurgebied.

Na de lunch pakken we onze spullen en een voedselpakket dat klaarligt in een koelkast bij het centrum. De meeste mensen zullen kleine slaapzakken meenemen – wij droegen (naast onze rugzakken) een tas met ons tweepersoonsdekbed mee. Een tip: het ligt heerlijk, maar een slaapzak is toch nét iets makkelijker tijdens een wandeling.

De wandeltocht kun je op verschillende manier bekijken: ouderwets op de kaart, via een gps of Google Maps. Wij besluiten uit voorzorg (en ons eerdere ervaringen met routes) te gaan voor de laatste optie. We lopen door de bossen, heidevelden, over heuvels en kleine paadjes. Het gebied is, ook zonder overnachting, prachtig om te bewandelen.

Zelfvoorzienend en duurzaam

Na een tocht van bijna twee uur komen we aan bij de cabin. We zijn de enigen in het gebied en zijn al een tijdje niemand meer tegengekomen. Heerlijk rustig. Het is niet zomaar een huisje. Alles is zelfvoorzienend en duurzaam. Elektriciteit wordt opgewekt door de zonnepanelen op het dak en het water pomp je zelf uit de grond. Wil je koken of met warm water douchen? Dan stook je eerst het vuur op in de kachel, met het hout dat je zelf hakt. Het is even wennen, maar vooral een bijzondere ervaring om zoiets te doen.

We gaan regelmatig zitten op het trapje voor het huis en zelfs vanuit het bed turen we de omgeving af op zoek naar dieren. Dat valt helaas wat tegen. Dieren zien we niet, maar we horen ze wel. ’s Ochtends worden we gewekt door het vrolijke gekwetter van verschillende vogels.

Die dag lopen we het stuk weer terug, met een stralende zon aan de hemel. We zijn het erover eens: we raden het iedereen aan. Zelfs de blaren en teken nemen we voor lief.

Meer lezen

Lijkt het jou ook leuk en bijzonder om ook te overnachten in de cabin? Ze staan op verschillende plekken in Nederland en zijn te boeken via de website van Cabiner. Het huisje op de Sallandse Heuvelrug is al aardig volgeboekt in de zomer, maar op andere plekken zijn nog een aantal plekken vrij.

Rachel werkte een weekje in heel fijn huisje in Zeeland. Maar je kunt natuurlijk ook vakantie vieren bij Veldzicht in Groede.

Flow’s Merel werkte vanuit een huis in de Achterhoekse natuur.

Tekst en fotografie Rachel Vieth