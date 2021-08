Flow logeert: in het appartement ‘The green attic’ in Gent

Ook deze zomer gaan we weer op zoek naar zonnige plekjes in eigen land (of net daar buiten). Online redacteur Rachel ging naar The green attic, een groen appartementje net buiten de binnenstad van het Belgische Gent.

Net buiten het centrum van Gent vind je The green attic. Een appartement op de zolderverdieping van een oud huis, vol met groen. Superhandig: er staan fietsen voor je klaar waarmee je in een kwartier in de binnenstad bent.

Wat is er te doen?

Gent is een stad waar van alles te zien is: je vindt er talloze kerken, musea en restaurantjes. Vanuit het appartement ben je met een kwartier in de binnenstad, maar je kunt er ook voor kiezen om een omweg te nemen en de stad te leren kennen op de fiets. Zo kijk je soms net wat anders dan wanneer je lopend bent. Wij kozen ervoor om het Belfort te beklimmen waardoor je een prachtig uitzicht hebt over de hele stad.

De drukte even ontlopen? Je hebt verschillende stadsparken, Begijnhoven en een botanische tuin. Rustige plekken, waar je soms zomaar terechtkomt vanuit een volle straat. Rondom Gent heb je verschillende natuurgebieden. Blijf je wat langer? Dan kun je er ook voor kiezen om je dagen daar door te brengen.

Dit vond Rachel ervan

“Ik vind het toch altijd een beetje spannend om te boeken via Airbnb. Je weet ten slotte niet 100% zeker waar je terechtkomt. Nieuwsgierig reden mijn vriend en ik het pad op van het huis waar het appartement zich zou bevinden. Gelukkig was alles net als op de foto’s: een prachtig oud Belgisch pandje, een zitje voor het huis (waar we zeker van genoten hebben ’s avonds) en een aantal fietsen tegen de muur.

Wanneer je liefhebber bent van planten, ben je hier helemaal aan het goede adres. The green attic, de naam zegt het eigenlijk al, is een zolder die vol staat en hangt met planten en met veel aandacht is ingericht door de eigenaresse Maël. Ze heeft een map met aanbevelingen klaarliggen en voor zeep en shampoo zorgt ze ook. Complimenten trouwens, ik zou al die planten denk ik niet in leven kunnen houden. Daarnaast is er eigenlijk alles wat je nodig hebt: een bad, een kleine keuken, een wastafel, wc, bankje, bed en nog een tafel met stoelen.

De drukte ontvluchten

Wat ik zo fijn vond aan dit plekje, is dat je de drukte van de stad even kunt ontvluchten én weer kunt opzoeken. Je wordt ’s ochtends niet wakker van de geluiden van het drukke verkeer, maar door de zon die in je gezicht schijnt. Je stapt op de fiets, zoekt een gezellige plek uit je waar je wilt ontbijten en de dag door wilt brengen en keert op je eigen tempo weer terug naar ‘huis’. Zo zou een citytrip, wat mij betreft, altijd moeten zijn.”

Meer informatie over dit fijne adres vind je hier.

Sinds kort heeft Maël nog een nieuw appartement op de eerste verdieping van het huis. Ook een bezoekje waard. Die vind je hier.

Meer bijzondere adressen bekijken.

Tekst en fotografie Rachel Vieth