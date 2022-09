Flow on the go: Caroline wandelde door de duinen naar strand Heemskerk

Een wandeling, restaurant of expositie. In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: managing editor specials Caroline maakte een wandeling naar (en langs) het strand.

“Het was zo’n zondag waarop ik mijn draai niet helemaal kon vinden. Mooi weer, daar lag het niet aan. Maar te veel keuzes: op het balkon een boek lezen of een fietstocht maken? Op een schaduwrijk terras een witte wijn drinken of dat muurtje witten dat al zo lang gewit moet worden? De zee, dacht ik opeens. De zee is altijd goed.

Ik parkeerde de auto bij camping Geversduin in Castricum en wandelde dwars door de duinen naar zee. Langs een schaapskudde, gele duinplantjes, gekgevormde bomen (ik denk door de zeewind) en uitgestrekte velden die uitnodigen om languit in te gaan liggen terwijl je naar de wolken tuurt. Het is een wandeling van ongeveer een uur: probeer gewoon wat (voet)paden uit en uiteindelijk kom je altijd wel bij het strand uit. In dit geval: strand Heemskerk. Waar het nooit superdruk is omdat er geen auto’s kunnen komen, waar je bitterballen kunt eten bij strandtent De Vrijheit (al is er nu een winterstop: in het voorjaar wordt ‘ie weer opgebouwd) en waar de zee je wenkt voor een duik. En daarna loop je door de duinen in een uur weer terug naar waar je auto stond.

Tekst en fotografie Caroline Buys