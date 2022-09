Flow on the go: culinair, betaalbaar en duurzaam uit eten in Utrecht

Een wandeling, restaurant of expositie. In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: online redacteur Ruby ging een keer uit eten, en niet zomaar uit eten.

Als het op eten aankomt ben ik vrij simpel, net een kind. Zet me in een pizza-, pannenkoeken- of friettent en je hoort me niet klagen. Mijn vriend is daarentegen chef-kok en daarom gek op sterrenrestaurants, liflafjes en moeilijke ingrediënten.

Hij kreeg van zijn collega’s een waardebon cadeau om goed uit eten te gaan, en hoewel ik dol ben op standaard maaltjes, wilde ik best een keer uit mijn comfortzone te stappen. Op naar restaurant Concours: het eerste Utrechtse restaurant dat klimaatneutraal kookt (zonder gas, met warmtepomp) en met gebruik van zo veel mogelijk lokale ingrediënten.

Vijf gangen!?

Het was een mooie zaak, chic ingericht, met aardig personeel en een open keuken. Vriendlief gaf door dat we voor het vijf(!?)gangenmenu gingen en ik begon me zorgen te maken: ik ben een kleine eter en kan niet eens drie gangen aan. En wat overgebleven hapjes wegmoffelen in een plantenbak was hier ook niet echt een optie.

Ik schrok toen de gastvrouw mijn zorgelijke blik opving en hoorde haar al denken: culinaire barbaar. Maar ze lachte vriendelijk en stelde me gerust met een bemoedigende “Je kan het!” Topvrouw.

Gekkigheid

Ze had gelijk. Het viel me alles mee. We kregen niet alleen vijf gangen maar ook nog een spannende amuse en vers broodje geserveerd. Aan het eind van de avond tolde mijn hoofd van alle gastronomische gekkigheid die bij elke gang werd uitgelegd. Van een ‘cremeux van biet’ tot ‘gelei van frambozenazijn’, ‘beignet van kikkererwt’ en ‘merengue van tomaat’. Maar! Mijn (simpele) smaakpapillen waren gestreeld, mijn buik (goed) gevuld en de gerechten waren plaatjes om naar te kijken.

Niet belachelijk duur, stijf of decadent. Gewoon een fijn restaurant voor een avond met goed en mooi eten, en bijzondere wijn. Waar zelfs deze culinaire barbaar van genoten heeft.

Meer lezen

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Restaurant Concours, Ruby Wijdenbosch