Flow on the go: de tentoonstelling Alphonse Mucha in het Kunstmuseum in Den Haag

Een wandeling, restaurant of expositie. In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: creative director Irene.

Het is een van de mooiste musea van Nederland wat mij betreft: het Kunstmuseum in Den Haag (dat voorheen het Gemeentemuseum heette). Het art-decogebouw van architect Berlage is al een kunstwerk op zich, maar er is ook een heel mooie vaste collectie (het is met meer dan 160.000 kunstwerken een van de grootste kunstmusea van Europa, en er hangen werken van onder meer Mondriaan, Monet en Kandinsky).

Ik ging er onlangs naartoe voor de tentoonstelling van Alphonse Mucha, die tot en met 3 juli te zien is. De ondertitel is: art nouveau in Parijs, en je waant je ook echt even in Parijs als je door de zalen loopt. Mucha staat bekend om zijn prachtige theateraffiches met daarop sierlijke vrouwen en gestileerde bloemen. Leuk vond ik ook de laatste zaal, waarin duidelijk werd hoe zeer zijn werk van invloed was op lp-hoezen en affiches in de jaren zestig en zeventig.

Dwalen door de zalen

En zoals dat gaat als ik een tentoonstelling bezoek: voor ik het weet loop ik al weer door andere zalen te dwalen. Daar spotte ik Gabriele Münter, die onderdeel uitmaakte van kunstenaarsgroep Der Blaue Reiter, maar eigenlijk nooit veel aandacht kreeg. Ze stond vooral in de schaduw van haar partner Kandinsky. Gelukkig is er tegenwoordig meer aandacht voor haar en krijgt ze erkenning voor haar rol binnen het Duits expressionisme.

Natuurlijk gluurde ik ook nog even bij de tentoonstelling van de Britse kunstenaar Grayson Perry, die heel spraakmakende kleurrijke kunst maakt. Zoals een enorm doek met daarop allerlei kreten zoals ‘Knowledge economy’ en ‘Carbon neutral’ dat de titel kreeg: Recipe for humanity. Een ander werk kreeg de mooie naam: Large expensive abstract painting.

Tekst Irene Smit Fotografie Irene Smit & Kunstmuseum Den Haag & Chris McAndrew (kunstenaar Grayson Perry)