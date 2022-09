Flow on the go: Maaike ging naar het Belgische Luik

Een wandeling, restaurant of expositie. In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: managing editor Maaike bracht een bezoekje aan Luik.

Er zijn van die plaatsen die leuker zijn dan je dacht. Omdat je er een vooroordeel over had, of je je baseerde op oude feiten. Dat had ik met Luik. Luik was toch een industriestad, grijs, ongezellig? Welnee. Luik is cool. Vlak bij Maastricht maar toch echt buitenland en prima te bereiken met de trein. Wij verbleven in het gloedjenieuwe en hagelfrisse hotel Yust met dakterras, vlak bij het indrukwekkende treinstation Guillemins. Dat is zelf ook een bezoek waard, want is ontworpen door de beroemde architect Santiago Calatrava, stationsexpert, die ook stations in onder meer Zurich, Lissabon en New York ontwierp.

Megaveel te zien

Maar dan dus de stad. Die bruist, is niet pretentieus, stijgt en daalt. Gerenoveerde, zestiende-eeuwse gebouwen staan naast futuristische beauty’s als de Tour Paradis, een grote, glanzende toren aan de Maas. Er zijn parken met muziekfestivals, er zijn bakkers en restaurants met een Franse touch, er zijn luxe modezaken en kleine vintagewinkels. En er is La Boverie, het museum van Schone Kunsten, in het groen gelegen en bereikbaar via Passerelle La Belle Liègoise, een mooie, moderne, ranke burg. La Boverie zelf werd de afgelopen jaren ook aangepakt, het klassieke gebouw bleef overeind, maar werd voorzien van een moderne, airy aanbouw.

Ook vanbinnen is het museum fijn. Een combi van klassiekers (Gauguin, Magritte, Signac. Picasso, Chagall, Ingres) en tijdelijke exposities, in ons geval met werk van de Griek Lefkochir. Vanaf het terras keken we met een lekker hapje naar de Luikenaars die yoga-den, picknickten en flaneerden in het aangrenzende park. Een tentoonstelling op zichzelf.

Tekst Maaike Beekers Fotografie Shutterstock