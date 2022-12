Flow on the go: Mirjam slaapt in Landgoed Rhederoord

De Flow-redactie deelt graag bijzondere plekken. Deze keer: journalist en eindredacteur Mirjam ging naar Arnhem en sliep in Landgoed Rhederoord.

Omdat een vriendin en ik samen een cursus aan het Chi Neg Qigong instituut in Arnhem wilden volgen, op een zondag, boekten we er een hotelovernachting in de buurt bij.

Het leek ons leuk buiten de stad te verblijven om meteen ook de mooie omgeving mee te pikken. Zo kwam m’n vriendin met Landgoed Rhederoord. Zij zou pas in de avond arriveren, maar toen ik de foto’s zag, besloot ik wat me-time te nemen en zaterdagochtend die kant al op te rijden.

Als in een film

In Arnhem deed ik wat decemberaankopen en dronk koffie bij Berensen midden in het centrum. Daarna reed ik richting het landgoed. Al toen ik het kleine dorp de Steeg in reed, was ik verliefd. Op de versierde kleine kerk met een (vintage)woonwinkel erin en de pittoreske huizen tussen de bomen met blaadjes in alle kleuren oranje. Eenmaal richting het landgoed werd het alleen nog maar mooier. De moestuin tegen over het koetshuis, het glooiende landschap, en toen: het landhuis. Toen ik de trap naar de ingang opliep, waande ik me in een film.

Knooppunten

Vanuit de hoekkamer die ik via majestueuze trappen bereikte, had ik een prachtig uitzicht over de tuin waaraan de Veluwezoom ligt. Gele, oranje en diepgroene kleuren mengden zich in de boomtoppen. Snel maakte ik me klaar voor een wandeling.

Met een kaartje dat ik bij de receptie kreeg in de aanslag, liep ik het bos in. Wat een stilte. Geen mens te bekennen en alleen maar een dun paadje door de heuvels omringd door roestbruine blaadjes op de grond en bomen tot hoog in de lucht. Ik checkte de knooppunten en toen het begon te schemeren hoopte ik maar dat ik goed liep. Toch wat opgelucht toen ik het gebouw weer tussen de bomen zag opdoemen.

Die avond aten we bij La maison du Steeg, een restaurant met de uitstraling van een Engels theehuis, om daarna weer naar het landhuis te vertrekken. Heerlijk uitgeslapen vertrokken we de volgende ochtend naar de cursus. En nu check ik in mijn agenda wanneer ik mijn geliefde kan meenemen naar deze prachtige plek midden in de natuur.

Tekst en fotografie Mirjam Rosema-Verhulst