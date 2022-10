Flow on the go: Mirjam ging naar Fabrique des Lumières in Amsterdam

Een wandeling, restaurant of expositie. In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: journalist en eindredacteur Mirjam ging naar Fabrique des Lumières op het Westergasterrein in Amsterdam.

Van mijn moeder krijg ik meestal een gezellig dagje uit voor mijn verjaardag. Behalve lekker lunchen en winkelen gaan we dan ook graag naar een museum. Nu kwam zij met het idee om naar Fabrique des Lumières te gaan, naar de tentoonstelling: Gustav Klimt, goud en kleurrijk.

Het digitale kunstcentrum dat in 2018 in Parijs begon, laat kunstwerken van grote kunstenaars als projectie zien. In Amsterdam spelen Gustav Klimt, Egon Schiele en Friedensreich Hundertwasser de hoofdrol.

We hadden beiden niet goed gekeken waar we moesten zijn, en zo maakten we eerst gedwongen een wandeling over het hele Westergasterrein. We hadden een tijdsslot gereserveerd, maar ondanks onze omweg waren we er wat vroeg. Dus dronken we een cappuccino bij de Espressofabriek mét vegan roze koek erbij.

Inderdaad goud en kleurrijk

Toen ik de zaal inliep, werd ik een soort van overvallen. Ik kreeg een aangenaam gevoel in m’n buik van de vele kleuren, het licht en de klassieke muziek in de immense hal. Het raakte me. ‘Overweldigend,’ zoals m’n moeder het verwoordde.

We bleven eerst op een plek staan, hadden geen idee waar we allemaal moesten kijken. Voor onze neuzen kwamen huizen uit de grond omhoog, ontvouwden zich bloemen op de wand, gleden druppels langs de muren naar beneden. Alles in felle kleuren, in beweging.

Langzaam begonnen we de rest van de hal te verkennen. Ook al was het een grote ‘film’ overal was wat anders te zien. En het klinkt misschien wat suf: maar we keken onze ogen uit. Doordat er ook op de vloer werd geprojecteerd, zaten we er helemaal in. Als in een soort droom. En zonder dat we het doorhadden, was er ineens een uur voorbij en begon de loop opnieuw.

Wij waagden ons weer in de normale wereld en mijmerden tijdens een heerlijke Franse lunch bij Café-Restaurant Amsterdam nog even over wat we allemaal gezien hadden.

De tentoonstelling is nog tot 31 december te bezoeken.

Meer lezen

Tekst en fotografie Mirjam Rosema-Verhulst