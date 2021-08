Geniet van een uitzicht op het Sneekermeer bij Foodbar Picknickers

Natuurgebieden, gezellige steden en vooral heel veel water. Friesland is mooi, vinden wij. Wil je neerploffen op een bijzondere plek met uitzicht over het water? Ga dan eens langs bij Picknickers in Terherne.

Omgeven door water, vlak bij het Sneekermeer, ligt Foodbar Picknickers. Een plek waar je kunt genieten van een kop koffie, ontbijt, lunch of diner. Veel wordt handgemaakt, met kruiden uit eigen ‘tuin’. Kleurrijke stoelen en tafels sieren het terras en extra leuk: je kunt er eten in een kas. Handig wanneer het regent, maar daarnaast vooral ook een bijzondere beleving.

In je mand

Maar ze heten niet voor niets Picknickers. Je kunt veel van het eten en drinken ook ‘to go’ meenemen als je een keer zin hebt om op een rustige plek aan het water te eten.

Meer lezen?

Nieuwsgierig? Neem een kijkje op de website of Instagram-pagina van Picknickers.

We verzamelden nog meer bijzondere plekken. Je vindt ze op deze pagina.

3x leuke plekken in Zwolle om koffie te drinken of te eten.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Picknickers & Rachel Vieth