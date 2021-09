Hotspot: groen warenhuis Green Up in Utrecht

De binnenstad van Utrecht heeft er voor de komende 2,5 jaar een groene hotspot bij. In een monumentaal pand van 1400m2 aan de gracht, werd onlangs duurzaam warenhuis Green Up geopend. Het warenhuis wordt gerund en ingevuld door een collectief van duurzame ondernemers die één gemeenschappelijk doel hebben: groener leven toegankelijker maken voor iedereen.

Warenhuis van de toekomst

Natuurlijk waren er al winkels met een duurzaam aanbod te vinden in Utrecht, maar zóveel producten en merken op één plek? Dat is nieuw. Als je binnenkomt bij Green Up zie je het al; hier vind je echt van álles. Maar natuurlijk zijn wel alle producten biologisch, veganistisch, Fairtrade, of: allemaal tegelijk. Van de shampoo tot de kleding en van het prachtige keramiek tot een zak chips. Op de benedenverdieping van het warenhuis kom je vintage en tweedehands kleding en spullen voor in je huis tegen. Dit zijn zorgvuldig geselecteerde en soms ook opgeknapte items, verwacht dus zeker geen ‘kringloopwinkelvibe.’

Meer dan een winkel alleen

Zin om tijdens het winkelen even pauze te nemen? In Green Up vind je ook een restaurantje waar je gezellig tussen de planten kunt genieten van een Fairtrade koffie met vegan gebak óf van een lekker Lowlander biertje van Nederlandse bodem.

Dit maakt Green Up tot meer dan een winkel alleen: het is een plek om inspiratie op te doen als je bezig bent met het vergroenen van je leefstijl. Om dat nog een beetje kracht bij te zetten zullen er de komende tijd ook workshops en evenementen worden georganiseerd in het warenhuis. Denk aan workshops op het gebied van voeding, kleding en planten.

Je vindt het groene warenhuis aan de Stadhuisbrug nummer 5. Dit ligt op loopafstand van het Centraal Station.

Neem een kijkje op de website van Green Up.

Tekst en fotografie Merel Wildschut