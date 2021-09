Je kunt overnachten in het huisje van Winnie the Pooh

Dit jaar viert Disney de 95ste verjaardag van Winnie the Pooh, en om dat te vieren kun je nu slapen in het huisje van de beer, in het originele Hundred Acre Wood uit de boeken.

Je vindt de Bearbnb in Ashdown Forest in Engeland en het huisje is ontworpen door Kim Raymond, die al 30 jaar lang de beer illustreert. Voor het ontwerp van het huisje liet hij zich inspireren door de originele tekeningen van E.H. Shepard.

Met een tweepersoonsbed en twee eenpersoonsbedden, kun je er met maximaal vier personen overnachten. Er is natuurlijk een leunstoel om in te ontspannen en als je de keukenkastjes opendoet, vind je vooral heel veel honingpotten. Overal vind je kleine herinneringen aan Winnie the Pooh en zijn avonturen. Met ‘Mr. Sanderz’ boven de deur geschreven en een patroon van eikels en dennenappels op de muren.

Het verblijf in het huisje van Winnie the Pooh is vooral ook bedoeld om te ontspannen. Je vindt er niet alleen yogamatten, maar ook notitieboeken om in te schrijven. De ontwerper wil mensen aanmoedigen om hun natuurlijke omgeving wat meer te omarmen en meer te leven zoals de beer, die door het leven gaat op zijn eigen (vaak langzame) tempo.

Boek je een verblijf bij de Bearbnb, dan krijg je ook een tour met gids door het originele Hundred Acre Wood en speel je Pooh’s favoriete spelletje ‘Poohsticks’ bij de iconische Poohsticks Bridge. Jammer genoeg krijgen maar weinig mensen de kans om hier te slapen, het is alleen boekbaar op 24 en 25 september. Maar wie weet krijgen we in de toekomst nog eens de mogelijkheid om hier te overnachten.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Airbnb