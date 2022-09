Eten, slapen, doen: de 5 beste tips voor Berlijn

Een wandeling, restaurant of expositie. In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Flow’s creative director Irene ging deze zomer een paar dagen naar Berlijn.

Deze zomer ging ik een paar dagen naar Berlijn en dat is een absolute aanrader. Vanaf Amsterdam gaat er een rechtstreekse trein (tussenstops in Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Almelo en Hengelo) en je bent in zo’n zes uurtjes in hartje Berlijn. Ik ging vier dagen maar dat was best kort om alles te doen wat ik wilde (ook omdat er twee reisdagen in zaten). Vijf of zes dagen is denk ik beter, maar omdat de trein eigenlijk zo makkelijk en snel is, heb ik besloten volgend voorjaar gewoon nog een paar dagen te gaan.

Tips van Irene:

Een fijne buurt om te verblijven is Mitte. Ondanks dat Berlijn niet één duidelijk centrum heeft, wordt Mitte wel gezien als een soort van centrum nu en het ligt lekker centraal. Mitte was het centrum van het voormalige Oost-berlijn, en er zijn veel bezienswaardigheden zoals het Museuminsel, Unter den Linden en de Brandenburger Tor. Als je uit de ICE-trein stapt op het eindpunt, Ostbahnhof, kun je naar Mitte wandelen.

Ik verbleef in Motel One am Hackeschen Markt. Een prima basic hotel, dat op een fantastische plek ligt te midden van leuke winkels en restaurantjes. Er is een tuin bij waar je af en toe even rustig kunt gaan zitten lezen als je de drukte van de stad even niet wilt. Als het slecht weer is kun je ook prima chillen in de lobby. De kamers zijn niet groot en vrij basic maar schoon en fris en niet zo duur.

Op loopafstand vind je leuke restaurantjes als Limori Ramen (dat was een tip van Flow illustrator Deborah van der Schaaf, wat een top-tip!) en Zeit für Brot en 19grams Alex (de laatste twee fijne plekjes om te ontbijten).

Nog een tip van Deborah is R.S.V.P. Papier in Mitte, in de Mulackstrasse: een winkel voor papierliefhebbers, met mooie stationery en producten die in kleine oplages worden gemaakt.

En wat doe je dan in Berlijn? Er is zo veel te doen, ik vond het moeilijk kiezen, maar was heel blij dat ik naar de tentoonstelling van Louise Bourgeois was in de Gropius Bau (wel snel zijn, maar tot 23 oktober) en dat ik op de fiets naar Slot Charlottenburg ging. De fietstocht langs de rivier de Spree was mooi en Charlottenburg een heerlijk protserig kasteel om een paar uurtjes in rond te dwalen.

Tekst en fotografie Irene Smit