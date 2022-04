Kamperen bij de boer: tips en adresjes

Kamperen bij de boer is steeds meer in trek. Kleinschalig, in het groen, vaak rustig en er valt genoeg te beleven. Maar waar vind je die adresjes? We tippen er drie.

Kamperen bij de boer, wat is dat eigenlijk? Het houdt in dat boeren een stuk land op hun boerderij beschikbaar stellen om te overnachten. Omdat er niet al te veel plaatsen zijn, is het vaak kleinschalig met een huiselijke sfeer.

Hoewel je er niet de faciliteiten vindt van de commerciëlere camping (denk aan een zwembad of een minidisco voor de kinderen), vind je er wel andere unieke activiteiten zoals het melken van de koeien of het scheren van schapen. Meestal ligt het tarief ook een stuk lager dan de gemiddelde camping. Ben je een natuurliefhebber en houd je van rust, dan ben je bij de boer op het goede adres.

Hoe vind je adresjes om te kamperen bij de boer?

Er zijn meerdere manieren om een boerencamping te vinden. We sommen er een aantal op.

Via ANWB

Op de website van de ANWB vind je meerdere adresjes voor kamperen bij de boer die in de meeste gevallen geïnspecteerd zijn door de website. In het overzicht staat bij iedere camping hoeveel plekken er zijn en wat het voor unieke faciliteiten of activiteiten biedt. Zo weet je zeker dat je er een vindt die bij je past. Naar de website. Kamperen-bij-de-boer.com

Op deze website vind je een uitgebreid overzicht van boerencampings per provincie. Ze noemen er ook een paar in het buitenland, zoals Italië, Frankrijk en Duitsland. Naar de website. Campspace.com

Op de website van Campspace vind je meerdere kleine kampeerplekken in zowel Nederland als het buitenland. Er zijn ook een aantal boerencampings te vinden. Naar de website. Bijzonder Plekje

Op de website van Bijzonder Plekje heb je een speciale categorie met adresjes bij de boer. Van Friesland tot Zuid-Limburg, in elke provincie is er wel een te vinden. Naar de website. BoerenBed

Bij deze organisatie beleef je van dichtbij hoe het is om te leven op het boerenerf. Op hun website vind je allerlei boerderijen in Nederland en België waar je kunt logeren. Kleinschalig, in de natuur en altijd een privédouche. En met een beetje geluk is er ook een hottub waar je gebruik van kunt maken. Naar de website.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Jesse Gardner/Unsplash.com