Ontsnap aan de drukte in deze bijzondere overnachtingsplek in de Belgische natuur

Soms wil je even ontsnappen aan de drukke maatschappij en de reuring van de stad. Daar verzonnen Rein en Lieselot iets op: ze bedachten Unplugged Gent. Tot rust komen, vlak bij Gent, maar dan wel in de natuur.

Een boek lezen bij de haard, luisteren naar het gefluit van vogels of spelletjes spelen met uitzicht op het groen van de natuur. Het kan in het tiny house van Rein en Lieselot. Het idee van de vrouwen ontstond toen ze in hun eigen leven op zoek waren naar meer rust. Rein en Lieselot wonen beiden in Gent en houden van de stad, maar soms willen ze ook eens ontsnappen aan de drukte.

Zonder lang te hoeven rijden kunnen mensen uit Gent en de rest van België terecht op een natuurlijke plek zonder prikkels. Geen lange files, maar gewoon op de fiets naar je bestemming. Dat is het doel van de vrouwen. Maar zeggen ze: “Het idee is dat het wel past binnen ‘lokaal toerisme’, maar er komen mensen vanuit zowel het binnen- als buitenland.”

Overnachten bij Unplugged Gent

Rein en Lieselot houden de overnachtingsplek het liefst nog een beetje geheim: “Een week van tevoren krijgen de gasten een mail met de exacte locatie. Je weet eerder alleen dat het ongeveer op zeven kilometer van Gent ligt, in het groen. We blijven bewust een beetje mysterieus, om de ervaring nog wat specialer te maken.” In het Tiny house vind je onder meer boeken, planten en een houtoven. En ’s ochtends staat er een vers ontbijt voor je klaar.

Tekst Rachel Vieth Fotografie @the_global_wizards