Liv deelt bijzondere adressen in de natuur

Dat kampeerblogger Liv een voorliefde voor mooie adresjes heeft, spat van haar Instagram-account af. Een paar vragen over haar werk, waarbij Merel Livs drie favoriete plekken in de natuur wist los te peuteren.

Elke keer dat ik op het Instagram-account van kampeerblogger Liv a.k.a. Expeditie Kram kijk, ben ik positief verrast: “Waar heeft ze nú weer gelogeerd?” Ik vraag me geregeld af hoe ze toch aan al die adressen in de Nederlandse natuur komt. Het afgelopen anderhalf jaar is ze alleen maar in Nederland op pad geweest – zoals wij allemaal in ons eigen land bleven hangen.

Hoe is het voor jou als reisblogger om even geen verre reizen te kunnen maken?

“Ik heb het reizen naar andere landen zeker gemist, maar eigenlijk genoot ik net zo hard van alle bijzondere plekken in eigen land. Voor Expeditie Kram was ik sinds 2015 sowieso al vrij veel op reis in Nederland, omdat ik verslag doe van de meest unieke slaapplekken in de natuur. In dit afgelopen ‘coronajaar’ heb ik samen met mijn vriend een buscamper gekocht waarmee we hopelijk dit jaar nog naar Zweden kunnen. Voor volgend jaar staat een roadtrip naar Noorwegen op de planning. Maar tot nu toe was de bus fantastisch voor kampeertrips in Nederland.”

Waar kijk je naar uit voor de komende periode?

“Het is heel leuk om te zien dat steeds meer mensen inzien hoe veel moois Nederland te bieden heeft. Maar eerlijk gezegd kan ik ook niet wachten tot de drukte (van het toerisme) zich weer wat meer zal verspreiden. Nederland is natuurlijk maar een klein landje en op sommige plekken was het in de natuur echt een beetje te druk en te vol. Zelf verlang ik er erg naar om weer in de bergen te zijn. Als het om mijn bergenliefde gaat, ben ik echt in het verkeerde land geboren.”

Wat zijn de leukste reacties die je krijgt op alle tips die je deelt via Instagram en je nieuwsbrief?

“Het allerleukste vind ik het als mensen zeggen dat ze het idee hebben dat ik ze echt meeneem naar een plek, zonder dat ze er zelf zijn geweest. Ik probeer zo persoonlijk mogelijk verslag uit te brengen. Mijn gevoel in dat moment breng ik over via beeld. Een kop koffie zetten in een tiny house in het bos, een kampvuur maken, een mooie wandeling door een stuk wilde natuur – ik neem je virtueel mee in dit soort fijne momenten van ontspanning. Het meest ontroerende bericht dat ik ooit kreeg kwam van een vrouw in de tachtig, die zelf vanwege comfort niet meer wilde of kon kamperen, maar daarom juist des te meer genoot van mijn reisverhalen. Mijn hart!”

Wat zijn jouw drie favoriete adressen in de natuur die je het afgelopen jaar hebt bezocht?

“Ik ben op heel wat mooie plekken geweest, maar als ik echt moet kiezen… dan werd ik wel heel erg blij van het kashuisje van de Familie Buitenhuys. Dit is een gloednieuw vakantiehuis dat na anderhalf jaar gebruik al echt een ziel en een karakter heeft. Het is heel knap als je dat voor elkaar kunt krijgen.

Wat je ook absoluut niet mag missen is logeren in een magische yurt in de buurt van Leiden, die je via Campspace kunt huren. We vonden het daar zo fijn dat we twee maanden nadat we daar geweest waren een nieuwe boeking hebben gemaakt. Deze plek heeft alles wat je wilt: aardige eigenaren, uitzicht op een wei met paarden en een plekje in de natuur met alle privacy.

Als je graag wilt kamperen, dan raad ik je camping Het bos roept in Noord-Holland aan. Hier vind je ruime kampeerplekken met overal uitzicht op het groen. Je mag een vuurtje stoken, er is een mooie gemeenschappelijke woonkamer in een kas en er worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals yogalessen en muziekavonden. Echt een droomplek.”

Tekst Merel Wildschut Fotografie Liv Krake