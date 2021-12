Local Sara over de fijnste eetplekken in Amersfoort

Het historische Amersfoort is een mooie stad om doorheen te slenteren en bomvol gezellige plekken om te eten. Local Sara deelt haar fijnste hotspots in de Keistad.

Met de huidige maatregelen helaas niet te bezoeken, alleen om eten af te halen, maar als alles weer mag, ga dan zeker lekker eten bij deze fijne restaurants.

Ontbijt

Coffee Corazon & Corazon Bakery

Coffee Corazon is een plek waar vrijwel alles biologisch is en onthaasten centraal staat. Met een gevarieerd menu, theekruiden die je kunt scheppen en een grote boekenkast vol leesvoer is het een topper. En het is er ook fijn om rustig met je kids te eten: op de eerste verdieping is een speel- en eetruimte.

In hetzelfde straatje (de Krommestraat) heeft de eigenaar nog een eetplek: Corazon Bakery. Daar kun je terecht voor lekkere tosti’s en zoetigheid. Allebei ook fijn om te lunchen.

The Blueberry

Een sfeervolle plek met een Amerikaanse twist. Je kunt er de hele dag langs voor een stevig ontbijt. De op Amerika geïnspireerde drankjes en lekkernijen, zoals de New York cheesecake en American Pancakes, zijn homemade. Het zit op het gezellige plein de Hof midden in de binnenstad.

Lunch

Blur your life

Een café en een duurzame winkel ineen. De producten halen ze zo veel mogelijk van kleine ondernemers uit de buurt. De kaart verandert maandelijks, omdat ze zo veel mogelijk producten van het seizoen willen gebruiken. Een fijne plek met suikervrije, veganistische en glutenvrije opties.

Juffrouw Jacoba

Knus en gezellig in een prachtig historisch pand aan de Krankeledenstraat. Ze serveren smakelijke recepten die gebaseerd zijn op de Franse keuken. Denk aan crêpes, galettes en croques.

Bindicafe

Alles wat ze serveren is veganistisch. De ingrediënten zijn lokaal, seizoensgebonden en biologisch. En ze hebben een uitgebreid aanbod met invloeden uit verschillende wereldkeukens. Het is een klein stukje verderop van de binnenstad, je kunt er zo naartoe wandelen.

Avondeten

Madonna

Madonna serveert een puur en gezond diner met een knipoog naar Italië. Vooral fijn: je kunt kiezen tussen kleine of grote porties. Te vinden in de Krommestraat op een heel gezellige locatie. Madonna is een favoriet onder de Amersfoorters. Het zit er altijd vol in de avonden, dus vooraf een plekje reserveren is zeker handig.

Dara

Hier worden verrassende kleine gerechten – mezzes – uit verschillende streken geserveerd. Met lokale en eerlijke ingrediënten. Afwisselend: van traditionele tot moderne zelfgeschreven recepten. Deze eetplek zit aan de bruisende Eemhaven in de buurt van de Koppelpoort. Ook hier wordt aangeraden een tafel te reserveren.

Nieuw Mos

Dit is een supermarkt, eetcafé en duurzaam warenhuis ineen. Alle producten zijn natuurlijk en biologisch. In het eetcafé koken ze elke avond met overgebleven ingrediënten uit de winkel, zodat deze niet verspild hoeven te worden. Het is een klein stukje verderop van de binnenstad, je kunt er zo naartoe wandelen.

Tekst en fotografie Sara Assarrar