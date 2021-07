Op surfvakantie in Nederland: hier kan het

Wist je dat Nederland prima golven heeft om het surfen onder de knie te krijgen? Voor het te leren balanceren hoef je dus echt de grens niet over. Hier kun je op surfvakantie in Nederland.

Omdat de golven in Nederland vlak achter elkaar komen, kun je veel oefenen op de basistechnieken. En omdat ze vaak ook niet hoog zijn, kun je rustig beginnen. Zin om het te leren? Als je dicht bij het strand woont, kun je natuurlijk reguliere lessen nemen. Voor iedereen die een stukje verder weg woont of zich even helemaal wilt ‘onderdompelen’, is er ook de surfvakantie.

In Bloemendaal of op Vlieland

Bij Surfana kun je zowel op surfvakantie in Bloemendaal als op Vlieland. Je slaapt in het Surfana Camp en krijgt niet alleen surflessen, maar ook andere extra’s zoals de biologische BBQ op Vlieland en een sauna in Bloemendaal. In Bloemendaal kun je zowel een week of weekend op surfvakantie, op Vlieland kun je alleen een weekend. Ga je liever met de hele familie (of met d ekinderen)? Ook daar is een speciaal pakket voor.

Gecombineerd met yoga

Je kunt je surflessen ook combineren met yoga, dan kies je voor het Surf en Yoga-pakket.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Lacie Slezak/Unsplash.com