Overnachten in de bossen van het Drentse Papenvoort

In het Drentse Papenvoort vind je natuurkampeerterrein Mariahoeve. Een landgoed waar je kunt slapen op verschillende plekken omringd door natuur.

Natuurkampeerterrein Papenvoort ligt op landgoed Mariahoeve en is gericht op een natuurbeleving met, zoals ze zelf zeggen, een vleugje cultuur. Je vindt er een negentig staplekken om je tent, caravan of busje neer te zetten. Heb je zelf geen kampeerspullen? Dan zijn er ook slaapwagens, tipi’s, pipowagens en stargazers (ingerichte tenten).

Houd je ervan om eens ergens anders te gaan werken? Dan ben je in Papenvoort ook aan het goede adres. Ze hebben namelijk speciale plekken met heel goede wifi in het bos gemaakt, WifiWoods. Zo kun je rustig werken, midden in in het bos. Handig: de camping is het hele jaar door geopend.

De omgeving

We schreven al eens eerder of het Pieterpad, een route van 500 kilometer door Nederland, het natuurkampeerterrein is hier maar 2 kilometer vandaan. Vanaf de Mariahoeve kun je sowieso meerdere wandel- en fietsroutes volgen.

