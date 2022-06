5x een tiny house huren

Benieuwd hoe het is om in een tiny house te wonen? Je kunt op deze vijf adresjes voor een nachtje (of meer) een tiny house huren, gewoon in eigen land of nét over de grens.

Een tiny house huren: hier kan het

Op de Veluwe

Net buiten Otterlo, midden op de Veluwe, ligt De Zanding: een van de Droomparken waar je een tiny house kunt huren. Je slaapt in een knus, eenvoudig huisje dat toch comfortabel is. Er is een gezamenlijke buitenplaats met hottub en de mogelijkheid om een vuurtje te maken. Je zit hier vlak bij Het Nationale Park de Hoge Veluwe. Pak een gratis witte fiets en verken het park met onder meer het Kröller-Müller Museum en zandverstuivingen. Misschien spot je wel herten in de verte.

Een Wikkelhouse in Dordrecht

De twee Wikkelhouses zijn gemaakt van gerecycled golfkarton, verpakt in een stevige houten jas. De vorm is speels en de materialen natuurlijk: je blijft kijken naar originele vondsten en vormen. Het designthema is doorgevoerd in de meubels. De glazen voor- en achtergevel van de tiny houses zorgen voor veel licht en een buitengevoel. Ons huisje ‘IJsvogel’ had, heel comfortabel, een eigen douche en toilet.

De Wikkelhouses staan aan de rand van Nationaal Park De Biesbosch bij Dordrecht. Huur een fiets bij Stayokay en ga op avontuur in de waterrijke natuur. En mis het bezoekerscentrum niet, verderop in de straat. Hier kun je mee met een rondvaartboot of – nog leuker – je eigen kano of elektrische bootje huren.

De boom in

Een uurtje rijden ten zuiden van Eindhoven liggen de tiny houses en cabins verspreid in het bos en de heuvels. Hier geen prikkels en to do-lijstjes, maar gewoon even niets. Er zijn cabins voor twee personen tot boomhuisjes met plek voor vijf. Niet heel groot, maar toch met alles wat je nodig hebt voor een comfortabel verblijf. Geluk zit hier in de kleine dingen. Genieten van de stilte en het groen, van even van de radar zijn, een vuurtje stoken in de houtkachel en van een boek lezen.

In een retro Volkswagen-busje

Zo’n nostalgisch Volkswagen-camperbusje bezitten, is een droom van velen. Hoe leuk is het dat ze nu ook te huur zijn. Echt iedereen die zo’n busje ziet rijden, begint te glimlachen. Moet je nagaan hoe vrolijk je wordt als je ermee gaat kamperen! Dit camperbusje van Retroroadtrip heeft de naam Guusje. Wat helemaal relaxt is: je huurt de bus met alles wat je nodig hebt, jij hoeft alleen maar je reistas te pakken.

Over de grens

Samen een nacht in een van de luxe boomhutten van La Cabane du Perche doorbrengen is een feestje. Ze zijn het hele jaar door te boeken, ook in de winter. Omdat de hutten ver uit elkaar liggen, heb je hier veel privacy. Met een fijn bed, een eigen badkamer, een terras en uitzicht op het natuurreservaat waar je verblijft. Je valt in slaap met het geluid van ritselende blaadjes en ontwaakt met het gekwetter van vogels.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw