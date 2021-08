Waarom kamperen zo fijn is + dit heb je ervoor nodig

Het gevoel van het vele buiten zijn is heerlijk. Flow’s Rachel kampeert al haar hele leven. Ze vertelt wat er zo fijn aan is en welke spullen handig zijn om mee te nemen.

Kamperen geeft toch altijd wel dat gevoel van vrijheid. Je leeft enorm veel buiten en wordt ’s ochtends gewekt door het gekwetter van de vogels. Of van het snurken van de buurman op het veld, want dat is ook kamperen: je bent niet alleen op een camping. Maar dat kan juist ook gezellig zijn: je zegt je buren goedendag wanneer je naar de douches loopt of speelt een spelletje Kubb met een aantal mensen op het veldje. Als je daar geen behoefte aan hebt, is dat ook helemaal oké. Iedereen kan kamperen op een andere manier. Dat is zo fijn: er zijn geen verplichtingen en je kunt doen waar je zin in hebt.

Ik ben al van kleins af aan gewend om te kamperen. De eerste jaren vertrokken we met de tent richting Noord-Holland en sinds een jaar of zestien rijden we elk jaar naar Zeeuws-Vlaanderen. Ik heb zelf ook ervaren: kamperen met een caravan is nèt wat anders dan al je bagage en een klein tentje vastknopen op de fiets richting Texel. Maar, ook wanneer je het niet van huis uit hebt meegekregen kun je, wat mij betreft, nog leren kamperen. Met caravan én zelfs met een klein tentje.

Handig om mee te nemen:

Natuurlijk een tent, camper of caravan. Wanneer je met een tent gaat, vind ik een vast grondzeil ook altijd handig. Zo voorkom je dat er naaktslakken (want helaas, ook die horen bij kamperen) of ander ongedierte komt ‘binnenlopen’. Daarnaast blijft je tent van binnen ook droger wanneer er wel een keer een bui overkomt. Ga je een tent aanschaffen? Kijk dan goed naar het materiaal. Katoen is meestal fijner wanneer het heel warm is of wanneer het regent. Bij een polyester tent wordt het sneller klam en nat vanbinnen.

Wanneer je met een tent gaat, vind ik een vast grondzeil ook altijd handig. Zo voorkom je dat er naaktslakken (want helaas, ook die horen bij kamperen) of ander ongedierte komt ‘binnenlopen’. Daarnaast blijft je tent van binnen ook droger wanneer er wel een keer een bui overkomt. Ga je een tent aanschaffen? Kijk dan goed naar het materiaal. Katoen is meestal fijner wanneer het heel warm is of wanneer het regent. Bij een polyester tent wordt het sneller klam en nat vanbinnen. Lichtgewicht servies. Er bestaat allerlei speciaal campingservies. Wij gebruiken al jaren plastic borden, bekers en bakjes van de Hema. Het kan tegen een stootje en is niet zwaar om mee te nemen.

Er bestaat allerlei speciaal campingservies. Wij gebruiken al jaren plastic borden, bekers en bakjes van de Hema. Het kan tegen een stootje en is niet zwaar om mee te nemen. Tentharingen. Soms zitten ze bij de tent, maar regelmatig komt het ook voor dat je ze zelf aan moet schaffen. Als je dan toch koopt, kies dan niet voor plastic exemplaren. Uit ervaring weet ik dat die net wat moeilijker uit de grond te trekken zijn en sneller afbreken.

Soms zitten ze bij de tent, maar regelmatig komt het ook voor dat je ze zelf aan moet schaffen. Als je dan toch koopt, kies dan niet voor plastic exemplaren. Uit ervaring weet ik dat die net wat moeilijker uit de grond te trekken zijn en sneller afbreken. Een kooktoestel/gasfles. Wanneer je je eigen maal wil bereiden op de camping is het ook gemakkelijk om een een kooktoestel op gas mee te nemen. Handig: een gasfles kun je laten bijvullen en dus vaker gebruiken.

Wanneer je je eigen maal wil bereiden op de camping is het ook gemakkelijk om een een kooktoestel op gas mee te nemen. Handig: een gasfles kun je laten bijvullen en dus vaker gebruiken. Een campingwaterkoker. Wanneer je niet helemaal back to basic gaat en wel met elektriciteit kampeert, dan is een speciale campingwaterkoker handig. Je hebt namelijk niet zo veel stroom dan wanneer je thuis bent en wilt liever niet dat jij ervoor zorgt dat het hele veld geen elektriciteit meer heeft. Toch geen elektriciteit? Dan kun je natuurlijk ook gewoon je water koken in een pannetje.

Wanneer je niet helemaal back to basic gaat en wel met elektriciteit kampeert, dan is een speciale campingwaterkoker handig. Je hebt namelijk niet zo veel stroom dan wanneer je thuis bent en wilt liever niet dat jij ervoor zorgt dat het hele veld geen elektriciteit meer heeft. Toch geen elektriciteit? Dan kun je natuurlijk ook gewoon je water koken in een pannetje. Een camping koelbox. Ga je iets langer op vakantie en wil je de boodschappen koud bewaren? Dan is een campingkoelbox de uitkomst. Wanneer je geen elektriciteit hebt zijn er ook koelboxen die op campinggas kunnen. Ontzettend handig.

Meer lezen?

Tekst Rachel Vieth Fotografie Beetjehome