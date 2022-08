Doris woont op een zeilboot: “We delen van alles: kennis, een bootonderdeel of drankje”

Wonen op een zeilboot: omdat het vrij voelt, duurzaam is en avontuurlijk. Fotograaf Sanne Bovenberg sprak met Doris die ervoor koos met de elementen te leven.

Doris: “Sinds mijn studententijd woon ik al in mijn boot Gotcha in verschillende havens in Rotterdam. Elke dag dat ik over de steiger naar mijn boot loop, voelt als vakantie. Piek heb ik leren kennen in de Delftse haven. Ons bedrijf Peloris is een combinatie van een naaiatelier en een zeilmakerij. We ontwerpen en maken duurzame boottenten op maat. Elk stuk is uniek door het gebruik van oude zeil- en tentmaterialen, borduurwerk, knoopjes en ritsen. Ik vind het waardevol om andere vrouwen te ontmoeten in de haven. We zijn niet bang om vuile handen te krijgen en begrijpen van elkaar dat een boot emotionele waarde heeft. Ik vind het heerlijk om te klussen, onderdelen te repareren, een interieur te ontwerpen voor een boot en de beperkte ruimte zo slim mogelijk te benutten.

Het contact dat we met z’n vieren hebben, is heel goed. In de haven zoeken we elkaar op, we denken met elkaar mee en leren elkaar ­technische zaken. We delen ook van alles: of het nou kennis is, een bootonderdeel of een drankje. We vormen een soort community in de haven. Ieder heeft een eigen plek, maar we delen de liefde voor onze boten. En als het nodig is, weten we dat we op elkaar kunnen bouwen.”

Tekst Sanne Bovenberg Fotografie Florian van Schreven / Unsplash.com