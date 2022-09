Renee woont op een zeilboot: “Er bestaat geen tegenwind. Wind is per definitie goed”

Wonen op een zeilboot: omdat het vrij voelt, duurzaam is en avontuurlijk. Fotograaf Sanne Bovenberg sprak met Renee die ervoor koos met de elementen te leven.

Renee: “Toen ik klein was, namen mijn broer en ik de beslissing dat we wilden leren varen, zonder dat onze ouders ons hadden aangespoord. We vonden het mooi, die interactie met de elementen, het bewegen binnen een landschap met een boot. Zomers lang leerden we alles over boten en hoe we ze konden besturen. We maakten talloze meters op het water. Als je gaat zeilen, moet je met van alles rekening houden. Slaat het weer om, gaat het waaien of stormen? Hoe stroomt het water? Wordt het eb of vloed? Als ik daar allemaal mee bezig ben, vergeet ik de rest van de wereld. Precies dat geeft me een gevoel van vrijheid, tijd­loosheid. Even helemaal los van mobiele telefoons en het drukke leven.

Een groot voordeel van zeilen is dat er geen tegenwind bestaat. Wind is per definitie goed: je hebt het nodig om vooruit te komen. Wat niet wil zeggen dat alles altijd meezit, natuurlijk. Er zijn dagen waarop je ligt te zonnen op het dek met kabbelend water op de achtergrond, maar op andere momenten moet je rennen door de regen naar het badhuis om te douchen. En als je een keer je telefoon in het water hebt laten vallen, weet je voortaan dat je alles moet vastbinden aan touwtjes en kurken. Om op een boot te wonen moet je je goed ­kunnen aanpassen en flexibel en creatief zijn.

Piek en Doris zijn altijd een grote steun voor me geweest. Ze hebben veel ervaring met zeilen, en helpen me met het slepen van mijn boot als dat nodig is. We weten allemaal hoe het is om met de elementen te leven en onvoorziene problemen op te lossen. Dat verenigt ons en geeft ons kracht.”

Tekst Sanne Bovenberg Fotografie Ian Keefe / Unsplash.com